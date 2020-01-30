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台南人清晨搶買口罩！撲空民眾怒報警　康那香觀光工廠投降…1人送2片

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▲台南市學甲區格安德公司開放500個名額，每人限購2盒口罩，民眾清晨就去排，長長人龍一下子被搶光。（圖／翻攝自臉書臉書台南諸事會社）

▲台南市學甲區格安德公司開放500個名額，每人限購2盒口罩，民眾清晨就去排，長長人龍一下子被搶光。（圖／翻攝自臉書臉書台南諸事會社）

記者林悅／台南報導

武漢肺炎疫情持續提高，台南市政府雖呼籲民眾勿搶購口罩，但部分民眾卻不領情，台南市學甲區格安德公司30日開放500個名額，每人限購2盒口罩，民眾清晨就去排，一下子被搶光。此外，就連將軍區康那香觀光工廠上午休館盤點，但因遭撲空民眾怒責報警，最後廠方贈送每人2片免費口罩才平息紛爭。

▲台南市學甲區格安德公司開放500個名額，每人限購2盒口罩，民眾清晨就去排，長長人龍一下子被搶光。（圖／翻攝自臉書臉書台南諸事會社）


臉書「台南諸事會社」有網友PO文指出，位於台南學甲的格安德公司一大早就出現排隊買口罩的人龍，人龍長到驚人，據了解該工廠平日並未販售口罩給一般民眾，為了因應武漢肺炎疫情需要，服務急需的民眾，30日早上開放500個名額，每人限購2盒。

許多民眾一大清早就去排隊，由於人數眾多，號碼牌一下子就領光，很多人都買不到，格安德公司表示，會在臉書公布下次販售時間。

▲台南市學甲區格安德公司開放500個名額，每人限購2盒口罩，民眾清晨就去排，長長人龍一下子被搶光。（圖／翻攝自臉書臉書台南諸事會社）


網友對此情況表示：「待在家沒事，沒事待在家～」、「比領雞排的人多」、「太誇張了」、「防疫形同作戰，加油！」、「沒4千萬不要出門」、「雞排沒有吸引力，口罩才是搶手貨」、「今天開工日還這麼多人排隊」、「台灣人金的很喜歡排隊」、「出去排隊才是交叉感染吧」、「其實今天去超商全家、7-11都有貨了，還不少，根本不用搶」、「7-11就有了…排什麼意思的，跟衛生紙之亂一樣隨便就能製造恐慌，外加一堆愛跟風的」……。網友多認為不需去排隊搶口罩，因超商都買到。

▲台南市學甲區格安德公司開放500個名額，每人限購2盒口罩，民眾清晨就去排，長長人龍一下子被搶光。（圖／翻攝自臉書臉書台南諸事會社）

此外，台南市將軍區康那香觀光工廠30日上午盤點，下午1時重新開門恢復營運，但因盤點公司口罩沒有存貨所以沒有販售，卻引起民眾不滿與工作人員爆發口角，有的人憤而報警查處，指控公司訊息不實。學甲分局表示，民眾報案指稱，康那香觀光工廠公告30日下午1時營業，有一百多人前往到現場搶購卻撲空，相當氣憤認為訊息不實，經董事長戴榮吉出面安撫場民眾，免費分給排隊民眾每人1包2片裝口罩，警方也居中協調，才化解糾爭。

▲台南市學甲區格安德公司開放500個名額，每人限購2盒口罩，民眾清晨就去排，長長人龍一下子被搶光。（圖／翻攝自臉書臉書台南諸事會社）

▲台南市政府表示，台南市目前有5家工廠生產口罩，整體的產能一天即超過85萬片，口罩數量一定足夠，請民眾不必恐慌，毋須過度恐慌及大量屯貨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，台南市目前有5家工廠生產口罩，康納那香公司在初三即提早開工，恒大30日也開工加入生產口罩，後續加開生產線24小時不停機每日產能可達40萬片，台南市整體的產能一天即超過85萬片，口罩數量一定足夠，請民眾不必恐慌，毋須過度恐慌及大量屯貨，切勿私自囤貨使第一線的醫護、警消、櫃台人員等買不到。

台南市衛生局提醒民眾，要防止武漢肺炎疫情蔓延，平時要做好個人衛生習慣，如搭電梯按樓層丶開門把或握扶手後，手不隨意觸摸眼鼻口，這些地方容易有細菌或病毒滋生；要養成常用肥皂洗手的習慣，出門在外最好隨身準備「乾洗手」，以降低病毒侵襲的可能。

▲台南市學甲區格安德公司開放500個名額，每人限購2盒口罩，民眾清晨就去排，長長人龍一下子被搶光。（圖／翻攝自臉書臉書台南諸事會社）

此外，人與人的互動不可因疫情而崩潰，但是請謹守「拱手不握手、不揉眼鼻口」的要訣；由於目前疫情還在掌控中，一般健康的民眾無須隨時配戴口罩，平時養成體溫監控、使用肥皂勤洗手、少出入人多密閉場所等好習慣就可以了，根據中央流行疫情指揮中心提醒，民眾為了防止武漢肺炎，以下時機建議戴上口罩：1、有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時；2、進出醫療院所時，應全程配戴口罩；3、出入通風不良、擁擠密閉的空間時；4、本身有慢性疾病的人。

▲台南市學甲區格安德公司開放500個名額，每人限購2盒口罩，民眾清晨就去排，長長人龍一下子被搶光。（圖／翻攝自臉書臉書台南諸事會社）

▲台南市學甲區格安德公司開放500個名額，每人限購2盒口罩，民眾清晨就去排，長長人龍一下子被搶光。（圖／翻攝自臉書臉書台南諸事會社）

▲4大超商通路皆有販售一般醫療口罩，3片1包共24元，每人都可以購買1包。

衛生局再次呼籲市民，不需恐慌，現在4大超商通路皆有販售一般醫療口罩，3片1包共24元，每人都可以購買1包，民眾請切記台灣溫熱潮濕，如果口罩保存不當會造成品質劣變，所以千萬不要囤積，將口罩等物資留到真正需要的時候才使用，才不會造成物資的浪費。

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