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配合政府徵用「醫療口罩」！華新工廠即起「不對外販售」...明日休館

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▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲華新配合政府政策，臨時取消明日的活動。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎持續延燒，台灣人瘋搶口罩以自保，彰化縣口罩大廠華新口罩工廠原定31日發放500張號碼牌，且一人僅限購一盒，但為了要配合政府徵用政策，即日起醫療口罩不對外販售，並取消明日的活動，同時休館一天。

華新口罩工廠提早於大年初三開工，存貨4萬片口罩，短短3小時內便全數售光，而28日凌晨廠外已有大批民眾準備第2波口罩搶購，廠方緊急加開4條生產線，趕工製作這3種口罩：一般、醫療、N95，還特別於臉書粉絲專頁、現場舉牌提醒民眾，「現場號碼牌限量200張，僅限成人，發完為止，憑號碼牌入館結帳」，「因應肺炎疫情，館內售價恢復原價再打8折，每人全品項限購5盒，N95限購1盒」。

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▲▼華新臨時取消31日的活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲華新臨時取消31日的活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

然而，中央流行疫情指揮中心宣佈，31日起政府將全數徵收國內口罩工廠生產的醫療口罩，暫定會持續到2月15日止，期間每日徵購的製造產量，約為一天400萬片。華新原定31日上午9點開始發500張號碼牌供民眾購買口罩的活動，也為了因應政府的徵用政策而取消；董事長則指出明日會有警方到場進行管制，同時休館一日。

華新指出，目前醫療(醫療用)口罩被徵收管制，平面／鑽石型口罩都無法販售，但非醫療口罩沒有受限，仍可繼續販售。

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