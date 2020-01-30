國民黨受理黨主席補選領表　江啟臣搶頭香：國民黨改革要勇敢

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席補選3月7日登場，立委江啟臣於大年初一宣布角逐黨主席一職，30日上午10點赴國民黨中央黨部搶頭香領表。江啟臣受訪時表示，國民黨面對世代問題、新環境變化、民意改變都必須改革，最重要的不是年紀問題，而是心態問題，並點出國民黨的問題不是世代交替而是少子化，若他擔任黨主席，不會是一個人帶領政黨，將會找具備民意基礎的中壯世代來加入團隊，讓新世代有機會參與黨務工作。

目前表態參選的包括前國民黨副主席郝龍斌、立委江啟臣、台灣大學政治學系教授張亞中，以及藍天行動聯盟主席武之璋，被外界形容為「世代之爭」，對此，江啟臣表示，不管怎樣形容，國民黨就是要改革，我們要勇敢一點，「這次選舉結果的確不理想，但仍有不少民眾支持國民黨，我們都接受這次選票的期許，但也必須面對大環境的改變，以及承認2016、2020年兩次選舉國民都沒辦法回到執政位置上」，他強調，國民黨若要重返執政就要檢討，必須快速回應民意，不管是議題立場、路線上。

江啟臣認為，國民黨的問題不是世代交替，而是少子化的問題，「國民黨面對世代也好、新環境變化也好、民意改變也好，最重要的是心態必須轉換，倒不是年紀的問題，是心態的問題，讓更多年輕人參與，改革工作群策群力，大家一起承擔努力，黨內民主充分尊重，公平競爭、爭取基層認同。」

媒體追問郝龍斌心態是否夠年輕，江啟臣說，在競選過程中只講自己要做什麼，至於其他對手，不只郝副主席等其他候選人，都尊重彼此立場、政見，會想盡辦法把理念、政見充分表現出來，爭取支持。他強調，每個候選人都有強項、優勢，也有他需要未來找其他團隊成員補足的地方，「將來若擔任主席，不會是一個人帶領政黨，會找具備民意基礎，能快速反應民意的中壯世代來加入團隊，充分開放出參與空間，讓新世代有機會參與黨務工作，也能參與到國民黨的未來。」

▲江啟臣領表參選國民黨黨主席。（圖／記者李毓康攝，下同）

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