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國民黨主席補選30、31日領表　郝龍斌、江啟臣世代對決

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▲▼張亞中，郝龍斌，江啟臣，武之璋。（圖／資料照）

▲張亞中，郝龍斌，江啟臣，武之璋。（組合圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨主席補選3月7日登場，1月30至31日兩天國民黨受理參選人領表，2月3日至4日受理參選人登記。前國民黨副主席郝龍斌、立委江啟臣、台灣大學政治學系教授張亞中，以及藍天行動聯盟主席武之璋已表態參選。

國民黨在2020總統與立委選舉挫敗，黨內掀起改革聲浪，將矛頭指向吳敦義，吳敦義與兩位副主席曾永權、郝龍斌，以及一級以上主管總辭。因吳敦義原先任期到2021年，因此，由中常委林榮德代理黨主席，立委曾銘宗代理秘書長，黨主席補選在3月7日舉行。

張亞中

在吳敦義獲准請辭的前兩天，在總統初選失利的張亞中1月13日開第一槍表態參選黨主席。張亞中承諾，擔任黨主席後，將國民黨打掉重練，成為年輕朝氣的政黨。

其次，張亞中提到，重建黨與國家的論述，讓中華民國與國民黨回復到屬於年輕人、為全民福祉、追求公義而奮鬥的黨；此外，與對岸談判一個不矮化國格、不自失立場的《創造兩岸和平備忘錄》。

郝龍斌

郝龍斌1月20日宣布參選黨主席，隔日接受廣播節目專訪時重申，不會參選總統，擔任黨主席最重要的任務是把世代傳承平台建立起來，黨主席必須沒有私心，絕不是跳板。

郝龍斌21日拜會前立法院長王金平，22日拜訪黨主席人選呼聲也很高的前黨主席朱立倫。郝龍斌除了向王金平報告參選黨主席，爭取支持，也說明參選理念、對黨未來發展。

郝龍斌與朱立倫談話1小時15分鐘，兩人結束後都沒有出面受訪，據了解，兩人談話氣氛融洽，主要內容是談論黨改造的方向，且都認同國民黨改造比改選重要。

就在國民黨主席補選領表的前兩天，朱立倫1月28日宣布不選黨主席，他表示，「改革之路困難險阻，改造比改選更重要，改造一定有我，改選不必在我，讓我們分進合擊，共同承擔」。

江啟臣

國民黨在2020大選中挫敗，青壯派被點名接班、世代改革，尤其以江啟臣在青壯派中備受期待。江啟臣1月25日大年初一宣布角逐黨主席一職。

江啟臣表示，若當選黨主席會從5點著手，核心價值、世代傳承、集體領導、深耕在地，以及街頭路線與議題深耕。世代傳承方面，須大量啟用在前線具有民意敏銳度的青壯世代，擔任黨內核心職務，參與黨內決策過程。

對於集體領導，江啟臣提到，包括改造委員會，未來路線改革方向，納入全國執政縣市首長，國會黨團等作為重要代表，黨機器是國會黨團與地方執政縣市的輔助者與整合者，不完全是指導者。

至於街頭路線與議題深耕，江啟臣強調，唯有走入基層，發掘民眾關注的每一議題，透過彼此的互動，尋找可接受、可執行的共識，再回到街頭讓更多人認識與參與，才有可能創造這個黨與人民的連結。

面對江啟臣參選，郝龍斌在領表前一天透過臉書向黨內同志喊話，「我的確不是年輕人，我的確不是新生代」，但自己處在上下世代的位置與經歷，且擔任過四任副主席，深切體認國民黨問題在哪，以及舊典範的瓶頸如何蛻變，「世代整合由我來承擔」。

武之璋

這次國民黨主席補選，除了張亞中、郝龍斌、江啟臣表態參選外，還有武之璋。武之璋2016年9月發起成立藍天行動聯盟，擔任召集人，同時也是一名史學研究者，出版的著作包括《二二八真相解密》， 《策馬入林》等，更在臉書寫道「我是反台獨大將，我寫過十本書發揚中華文化，澄清歷史真相，替國民黨辯誣，悍衛孫中山、蔣介石的清白，揭露詐騙集團的真面目。誰說我沒有資格領一張國民黨的特殊貢獻獎狀？」

對於國民黨主席一職，武之璋在臉書表示，最清楚藍營何以慘敗的人是他，最了解民進黨的人也是他，唯一能指出藍營復興之道，重振國民黨黨魂的人也是他，但根據國民黨的內規要當過中央委會或中常委的黨才有資格參選國民黨主席，「國民黨黨主席資格限制其實就是一種搞小圈圈，搞分贓條款」。

武之璋指出，國民黨黨主席一職經常被「量身訂做」修改規定，如前總統馬英九修改為「黨員當選總統自然兼黨主席」，吳敦義又改成「黨員當選總統不得兼黨主席」，因此，參選黨主席的目的除了指引國家一個正確的大方向以外，另一目的就是企圖打破國民黨的體制。

1月30、31日領表，3月7日補選

1月17日至2月3日開放參選人進行黨員連署，郝龍斌與江啟臣都已在臉書張貼連署書。根據國民黨主席選舉辦法規定，曾任中央評議委員或中央委員的國民黨黨員，經具黨權的黨員3％以上連署者，得申請登記為國民黨主席選舉候選人。

1月30日至1月31日將受理參選人領表，參選人需繳交200萬元的選務費，當天組發會也將提供黨員名冊，供參選人加強拜票使用；2月3日至4日則受理參選人登記，3月7日進行投開票。

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