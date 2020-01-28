警奉命防疫竟「不得穿制服」！全無防護居家訪視　葉毓蘭痛批：喪權辱警

▲員警站在值勤第一線，春節返鄉期間面對大批民眾。（圖／翻攝自NPA署長室）



記者陳豐德／新北報導

武漢肺炎全球染疫飆破4千人，台灣在27日也新增了第5例確診病例，引起民眾恐慌，而警察卻接下了「大工程」，每個去過武漢旅遊、接觸史的國人，轄區員警每24小時內都需進行「居家關懷」，還被要求不得穿著制服、不可擾民；對此警大教授、國民黨不分區立法委員當選人葉毓蘭痛批防疫如同作戰，應給員警全套安全防護裝備及尊重。

葉毓蘭獲中國國民黨提名2020年不分區立法委員名單，列名第二後當選，曾因挺港警、親中立場，而遭民進黨猛攻。28日他在臉書發文表示，台灣的警察相當辛苦，天災人禍時都得在第一線收拾殘局，日前在機場防疫的警察寫了一封公開信給蘇貞昌院長，指出「我們的警察並沒有政府高官想的那麼大、並非警察要民眾做什麼，民眾就會遵守的」。

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葉毓蘭表示，武漢市長已經承認有五百萬人已經離開武漢，台灣不可能偏安，目前警察已經包下工程，要求各地員警依據衛生局提供的居家安全關懷名冊，每人每日24小時內關懷一次，而且還要求警察在進行關懷時，「不可穿著警察制服」、「不可洩漏居家安全關懷者個人資料」，以及「不可以造成擾民行為」。

葉毓蘭痛批這種喪權辱警，還將員警暴露在不可知的風險中的命令，實在令人忍無可忍。她認為如果要員警依「行政執行法」與「傳染病防治法」去執行社區居家安全關懷，不但要穿制服，還要有全套的安全防備，行政院應該要求主管的衛福部發布命令，如果不接受員警進行居家安全關懷者，處以罰鍰20萬，「防疫如作戰，還在跟他阿姆阿伯？」

員警站在居家關懷的最前線，葉毓蘭也指出，若警察因此中標，小到一個派出所，大到整個警察局都要暫停營業，所有接觸過的民眾也都人人自危，她呼籲政府應當善用3C科技，讓他們自動以視訊定時向衛生主管人員或勤區員警回報，減少員警與關懷對象接觸的頻率和機會，保護每個防疫人員的健康，才是上策。

▼國民黨不分區立委葉毓蘭。（圖／記者湯興漢攝）



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