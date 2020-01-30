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武漢肺炎宜蘭疑似個案共19名　17名已排除2人檢驗中

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▲防疫「武漢肺炎」，宜縣府30日召開第二次流行疫情指揮中心會議。（圖／記者游芳男攝）

▲防疫「武漢肺炎」，宜縣府30日召開第二次流行疫情指揮中心會議。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

目前武漢肺炎疫情持續升溫，各地方陸續有確診個案出現（依據中央流行疫情指揮中心資料顯示，截至1月29日，全國計有8位確診個案）；同期宜蘭縣則是有通報個案共計19名，至30日其中17名已排除，其餘2名則等待檢驗報告中，目前宜蘭縣內無確診個案。

守護宜蘭縣民健康，宜蘭縣長林姿妙於春節期間，時時監控疫情的變化，要求縣府團隊不能鬆懈，共同面對武漢肺炎。除此之外，林姿妙更取消原訂於30日上午舉辦之新春團拜，改召開宜蘭縣流行疫情指揮中心第二次會議。會中要求大家，積極協助民眾，解決各項防疫工作上的困難，讓民眾了解縣府團隊的所有作為，以安撫民心，避免恐慌；再配合中央的政策，共同守護縣民健康。

請繼續往下閱讀...

林姿妙在會議上指示，請團隊依分工規範執行各項工作，目前縣內的口罩庫存量是足夠的，衛生單位亦已將防疫儲備口罩優先提供醫療院所及面對第一線為民服務之工作人員，也全力協調縣內各口罩供應廠商，於今日開工後儘速配送至各藥局，民眾不必恐慌、囤貨。另外人口密集機構要注意感控措施、今天開始恢復上課的幼兒園也應落實生病發燒或有呼吸道症狀才需戴口罩，且應在家休養而不上課，麻煩教育處及衛生局多加宣導；最重要是請社會處對社區、長照據點等，督導及強化民眾防範措施及作為，務必做到防疫滴水不漏，維護縣民健康安全。

另外，對於29日因宜蘭地區網路上出現「武漢地區返台，未依照規定進行自我健康觀察的案件」，宜蘭衛生局表示，在接到相關通報後，與警察局合作，於29日下午找到並前往王姓夫婦居住地進行訪視。經疫調了解，夫妻倆是1月20日從武漢回台，目前健康狀況亦皆良好。

因依中央流行疫情指揮中心公告之規定，具湖北省旅遊史且無症狀返台者，是自1月26日開始要求作自我檢疫隔離，故王姓夫妻並未列於關懷名單中。

而在了解夫妻倆人身體健康狀況良好後，衛生局人員當場要求2人自即日起需留在家中，進行居家檢疫至2月3日；期間如有不適症狀需立即通報衛生局，如違反居家檢疫規定逕自外出或搭乘大眾運輸工具者，將依《傳染病防治法》第58條、及同法第69條處新台幣1萬至15萬元罰鍰。

王姓夫妻也立即表示遵守，衛生局也會持續關懷他們的健康狀況，以保護宜蘭縣民的安全。

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