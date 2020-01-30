「蘇院長說什麼我管不著」…挺韓正妹談武漢肺炎+口罩：我李明璇要說良心話

▲李明璇表示，自己要說良心話。（圖／翻攝李明璇臉書）

地方中心／綜合報導

武漢肺炎疫情日漸升溫，讓不少民眾都感到相當擔心，而對於「口罩禁出口」的政策，也引發網友們熱議。對此，有「北漂最美主持人」之稱的挺韓正妹李明璇則表示，「如果政府能夠量力而為捐出部分口罩給大陸，我想這會是兼顧理性和感性、又有大器的智慧做法。」、「蘇院長講了什麼我管不著，但是我李明璇要說良心話。」

李明璇表示，「禁止口罩全面出口，就是禁止口罩商販售給世界，為了優先保障國人購買口罩的權益，真的可以理解。我國政府打包票說 口罩絕對買得到，也釋出4500萬個口罩，要國人免驚買不到，如果政府能夠量力而為捐出部分口罩給大陸，我想這會是兼顧理性和感性、又有大器的智慧做法。」

另外，李明璇也說，「如果你是佛教徒，請清楚的分辨善惡，行為上能多多行善，期許自己種下善因和善緣，等到善因善緣成熟時，自然就得到善的果報。」；「如果你是基督徒，請看那些冒著生命危險的大陸醫護人員，他們在擔當屬世的責任，我們豈不是更要擔當屬靈的責任嗎？基督徒不僅要和武漢城市裡的人『同受苦難』，更有責任為武漢禱告，把基督的平安帶給他們。如果你沒有禱告的負擔，就要求主賜給你愛靈魂、能禱告的心，如果你沒有哭泣，就求主給你眼淚！」

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