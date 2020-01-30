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大陸死亡病例多38例！　湖北「暴增1032名」新型肺炎病患

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▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透）

▲湖北省確診患有武漢肺炎的病患已達4586例。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，大陸全國確診染病者已超過7000人，根據 29 日通報資料，死亡病例新增38起，其中湖北省37起、四川省1起，總計死亡病例 170 例。

據湖北省衛生健康委員會公布，截止29日24時，湖北省新增1032例確診病例，其中武漢市356例、黃石市27例、十堰市31例、襄陽市32例、宜昌市54例、荊州市50例、荊門市49例、鄂州39例、孝感市125例、​​黃岡市172例、咸寧市18例、隨州市27例、恩施州15例、仙桃市23例、天門市10例、潛江2例、神農架林區2例；從疫情爆發到現在，總計4586例。

湖北省的新增死亡病例則有37例，其中武漢市25例、荊州市1例、鄂州市1例、孝感市3例、黃岡市7例；總計162例。另外，新增出院10例，其中武漢市7例、黃岡市3例。

▲▼新加坡樟宜機場強化檢疫措施，防堵武漢肺炎。（圖／路透）

▲武漢肺炎持續擴散，醫護人員加強戒備。（圖／路透）

由於武漢肺炎疫情在大陸快速擴散，據央視報導，截至1月29日24時，大陸國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告，確診病例為7,711例、現有重症病例1,370例、累計死亡病例170例、累計治癒出院病例124例，另外，疑似病例則有1,2167例。

世界衛生組織（WHO）日前召開緊急會議，討論大陸的新型肺炎疫情。據悉，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）27日前往北京，與大陸官員、衛生專家商討防疫辦法；他28日表示，「對中國政府防控疫情的能力充滿信心」，沒有必要過度反應。

此外，譚德塞表示，世衛專家已經全力應對新型肺炎疫情，包括對病毒進行研究、適當公共衛生措施、分享數據及確保物資供應等。

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