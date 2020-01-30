影／口罩怎麼脫？鐘南山「親自示範」...抓錯地方提高感染風險！

▲鐘南山親自示範如何脫口罩。（圖／翻攝自廣州日報微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情快速擴散，全球各地確實執行防範措施，以及向民眾加強宣導戴口罩、勤洗手等。現在大家都在討論怎麼戴口罩，但其實「脫口罩」也是一大學問，大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鐘南山近日親自示範，強調若是「手抓錯地方」，就可能提高感染風險。

據廣州日報影片報導，鐘南山示範著脫口罩的步驟及注意事項，他先將套耳多的繩子拔下來，接著再順勢拔下口罩，一隻手就完成動作。他強調，手千萬別碰口罩正面，「因為前面已被汙染。」

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▲武漢肺炎持續擴散至全球各地。（圖／路透）

此外，對於「疫情什麼時間將達到高峰」，鐘南山先前接受《新華社》專訪時表示，「沒有人能夠非常準確地預計。它現在已經不是動物傳染了，是人傳人的問題，而人傳人有個潛伏期，發病的潛伏期我們正在進行更準確的評估，可能是3到7天，一般不超過14天。」

鐘南山指出，10到14天是一個很好的隔離觀察期，潛伏期過去了，發病的及時治療，沒發病也就沒病，不會因為春運返程出現大傳染，但排查的措施不能停。他提到，應對疫情要抓住兩個要害，一個是早發現，一個就是早隔離，這兩條是最原始，也是最有效的辦法。

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