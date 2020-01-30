陸生來台修業受疫情影響　清大擬彈性方案：註册可多延6周

▲清大表示，學生若因防疫無法如期返校者，開學註冊時間可專案處理，至多延後六周。（資料照／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

武漢肺炎持續警戒，清華大學也於臉書公告，要求自大陸返台的教職員工生，不論有無症狀，都要戴口罩自主健康管理，進行早晚體溫監控14天，另外也將視疫情發展考量個案特殊性酌予安排彈性修業；學生若因防疫無法如期返校者，開學註冊時間可專案處理，至多延後六周，若仍無法於延後的六周內返校且無修課替代方案時，因已有1/3課程無法參加，建議辦理休學，休學不計入學則規定休學期限。

清華大學於臉書表示，自大陸返台之教職員工生，不論有無症狀，都須戴口罩並進行自主健康管理，早晚體溫監控14天，避免出入公共場所，並主動至「國立清華大學衛保組校園傳染病防治調查」填報，若已出現發燒（耳溫>37.5℃，額溫>38℃）、呼吸道不適等類流感症狀、14天內自高風險地區返國入境，則需撥1922依指示就醫，戴好口罩，就醫時，請告知醫師旅遊史、接觸史及不適症狀等。

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▲清大表示，學生若因防疫無法如期返校者，開學註冊時間可專案處理，至多延後六周。（圖／翻攝清大臉書）

另外，依據台灣衛生福利部疾病管制署（CDC）新聞稿表示，近期2019新型冠狀病毒（2019nCoV）至2020年1月28日台灣地區已有7例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例（即武漢肺炎病例），教育部依據中央流行疫情指揮中心所召開會議並做成決議，即日起至2月9日暫緩來台。

而針對2020年1月26日前已自大陸返臺之同學，需依「是否到過武漢地區」分成「自主健康管理」及「集中檢疫管理」兩類，必須配合法令進行14日之防疫管理，如未確實遵守各項健康監測規定，係違反「傳染病防治法」第 48條，依同法第 67條可處新臺幣 6萬至 30萬元不等罰鍰。

若於1月26日前已自大陸返臺的師生，也需配合通報校內衛生保健組的「校園傳染病防治調查」通報網 ，同時也必須配合詳實填列「旅客入境健康聲明卡」（中港澳來臺者均須填報）。

彈性修業方面，校方將參考教育部建議，視疫情發展考量個案特殊性酌予安排，同學因防疫無法如期返校者，開學註册時間可專案處理，至多延後6週；學校刻正研擬彈性修業方案，屆時若無法於延後之6週內返校且無修課替代方案時，因已有三分之一課程無法參加，始建議同學辦理休學，休學不計入學則規定休學期限。其他選課、成績考核、請假等彈性措施，請同學隨時留意本校網頁最新消息公告。修業相關問題，可寄信到教務處信箱洽詢： academic@my.nthu.edu.tw ，或於上班時間電洽+886 3 5719134。

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