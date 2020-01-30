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快訊／台灣首例！1家8人「裝憂鬱詐保10年」狂撈6000萬元

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▲▼憂鬱,難過,傷心,情緒,憂鬱症（圖／記取自免費圖庫Pakutaso）

▲台北地檢署偵結起訴全台首件集體裝憂鬱症詐保案。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

張姓婦人從保險業務員那裡學到裝憂鬱可詐領保險理賠，就開始帶著女兒、姐姐等家族成員，利用住院6小時就算1天理賠的漏洞，每天把去醫院當上班，賺住院理賠金，估計從2008年起，到2018年止，張婦和女兒、姊姊、姊夫等8人共，詐領保險5000多萬元，另詐健保住院補助近1000萬元。台北地檢署30日依詐欺等罪起訴張婦一家8人。

本案是北檢主任檢察官黃珮瑜在參加一場保險犯罪防制的座談會時，得知花蓮地區有一家族，長期請領憂鬱症理賠，認為案情並不單純，因此主動分案調查，除調閱了張婦一家人的就醫病歷，親自翻查文獻，並向多位精神科醫師、專家請益，也曾遠赴花蓮取得相關醫護人員證詞，健保署也全力協助調取相關病歷和專業資詢。

▲▼幸運草市集,北檢主任檢察官黃珮瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲主任檢察官黃珮瑜發掘並偵破家族裝病詐保案。（圖為資料照／記者李毓康攝）

檢方追查發現，張婦先前就曾因缺錢還債，從林姓保險業務員那裡學到裝病技巧，張婦還了錢之後，決定繼續「生病」賺錢，並且找女兒、姊姊、姊夫等人，從2008年開始，購買國泰、中國、台灣人壽的醫療保險，然後裝病就醫。

因為保險條款同意在院6小時就算住院1天，張婦家族還會去找有日間病房的醫院，只要白天去參加憂鬱症的團康活動，就可申請住院理賠，等於把住院當上班。

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