過去14天從武漢返台1640人！健保串連入境資料　就醫「一插健保卡就知」

▲健保署長李伯璋說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續擴大，中央健保署今（27）日宣布，即起串連武漢入境資料至健保系統，當患者14天內曾從武漢返台，健保雲端系統主頁面的病人資訊摘要中提示，讓醫療院所醫師診斷病人時可以及早掌握患者狀況，防堵疫情擴散。根據健保署統計，過去14天內從武漢返台且具有健保身份者共有1640人。

健保署長李伯璋表示，武漢肺炎疫情在全球持續發現確診個案，為防止疫情擴大並協助掌握病人流向，中央流行疫情指揮中心109年1月25日指示，運用移民署提供的最近3個月內曾到過湖北地區入出境名單資料，儘快讓醫療院所於健保雲端系統中查詢，即可提醒就醫民眾旅遊史。

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▲健保雲端系統主頁面提示武漢返台患者。（圖／健保署提供）*點圖可放大

衛生福利部中央健康保險署將移民署提供1月13日起(14天內)由武漢入境台灣的名單資料，提示於健保雲端系統主頁面的病人資訊摘要，供醫師於診斷病人時提高警覺，全力防堵疫情擴散。

本項註記於109年1月27日上線，請醫師於看診時進入健保雲端系統查詢，醫療院所對已事先簽署同意書採取批次下載雲端醫療資訊的病人，亦須查詢雲端系統。病人就醫時亦應主動告知醫師近期旅遊史，讓醫師能更能正確即時診療，保護國人健康。