影／確診接觸者也註記！1640返台者+武漢肺炎確診「健保卡建檔研擬擴大」

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續擴大，中央健保署今（27）日宣布，即日起健保雲端系統會勾稽移民署入境資料，過去14天內曾經從武漢返台，會在系統頁面病人資訊摘要中提示，協助醫療院所醫師掌握患者情況，防堵疫情擴散。健保署長李伯璋表示，未來進一步會將提示擴大至湖北省旅遊史，另也研擬把確定個案相關接觸者也列入病人就醫資訊。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，健保署長李伯璋說明健保勾稽入境資料。（圖／記者楊詩益攝）

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李伯璋表示，為防止疫情擴大並協助掌握病人流向，中央流行疫情指揮中心109年1月25日指示，運用移民署提供的最近3個月內曾到過湖北地區入出境名單資料，儘快讓醫療院所於健保雲端系統中查詢，即可提醒就醫民眾旅遊史。

初步規劃為民眾14天內曾從武漢返台，一旦就醫插入健保卡，健保雲端系統主頁面的病人資訊摘要中提示，後續研擬擴大對象至湖北省旅遊史；另一方面，疾管署也會提供確診個案接觸者名單，也正研擬加入系統提示，讓醫師能第一時間掌握看診對象是否接觸者。

▲健保雲端系統主頁面提示武漢返台患者。（圖／健保署提供）*點圖可放大

本項註記於109年1月27日上線，請醫師於看診時進入健保雲端系統查詢，醫療院所對已事先簽署同意書採取批次下載雲端醫療資訊的病人，亦須查詢雲端系統。病人就醫時亦應主動告知醫師近期旅遊史，讓醫師能更能正確即時診療，保護國人健康。