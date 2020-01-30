金山槍擊案！他身中4槍　妻緊抱哭喊：不要這樣…小弟先扶回家換褲子才送醫

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區中正路30日凌晨3時許發生一起槍擊案件！一名男子疑似與友人發生糾紛，竟持槍朝對方猛開5槍，導致對方腹部中2槍，左大腿有兩處彈孔。警方獲報趕抵現場，發現地面上留有大片血跡，遂緊急將傷者送醫，而傷者經緊急開刀後，送往加護病房觀察中。

▲新北金山傳槍響，地面留斑斑血跡。（圖／記者郭世賢攝）

目擊民眾表示，當時約凌晨3點左右，雙方大聲爭吵，兇嫌還怒譙對方，「你這樣嗆我」，隨後就聽見5聲槍響，再朝事發現場看去，則看見傷者妻子抱著他朝兇嫌哭喊，「你不要這樣」。此外，事後傷者小弟將人攙扶回家後，返回現場撿拾彈殼，隨後就聽見救護車趕到現場將傷者送醫。

據了解，傷者為37歲郭姓男子，事發後，其小弟還將他攙扶回家換完褲子才送醫，行徑相當怪異。目前警方正在循線追查兇嫌行蹤，而詳細的事發原因，也有待進一步調查釐清。

▲金山槍擊案，農機行老闆刷洗地面血跡。（圖／記者郭世賢翻攝）

另外，事發地點位於一間農機行外，對於店面無辜遭到波及，農機行老闆表示，「本來預定今天要開工，真的很無奈」，事後也趕忙刷洗地面血跡，才得以恢復營業。

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