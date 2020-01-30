「他真的有病！」檢調揪1家8人裝憂鬱詐保…有醫師仍堅持診斷沒錯

▲精神科醫師有時會因為擔心病患的生命安全，安排住院治療，卻因此遭人藉機裝病詐保。（示意圖為資料照／記者林世文攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署與調查局北機站費時1年多，在健保署協助下調閱病歷，諮詢專家、翻閱文獻，發現張姓婦人1家8口，利用精神科診斷幾乎是靠病患自己口述的機會，誇大症狀，騙過醫師取得住院機會，藉此在10年間詐保6000萬元，但仍有醫師堅持自己當初診斷無誤，北檢仍根據張婦指導家人就診說詞、以及彼此討論哪個醫師好講話等通聯記錄，將這8人被依詐欺等罪起訴。

北檢主任檢察官黃珮瑜調查，憂鬱症、思覺失調症沒有客觀診斷的醫學檢驗方法，也沒有儀器測量可供判定，目前醫界診斷憂鬱症，主要是依據美國精神醫學會制定的DSM，獲世界衛生組織編定的ICD-11等診斷準則，由醫師根據病人主觀陳述來做診斷。

▲憂鬱症沒有客觀儀器可以檢測，醫師主要是根據病患主述來判斷是否符合診斷準則。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

而張婦等人就是利用病人主述容易影響臨床診斷結果的機會，誇大自己的病情，向醫師佯稱失眠睡不著、強調自己想自殺，醫師往往因為擔心發生立即危險，會安排讓病患住進急性病房，視情況改為日間病房。

其中張婦的三姊夫曾在2011年和2012年，各以情緒低落、煩躁不安等理由住院半年，護理師觀察紀錄他在病房內都是情緒平穩、無明顯起伏，但醫師完全沒去注意，讓他順利裝病詐保。

雖然張婦的大姊曾匿名檢舉到花蓮慈濟醫院，院方認定確有裝病情形，開始拒絕張婦一家人住院，但無奈我國到2017年間，才建構醫療雲端系統，在此之前，各醫院間的病歷沒有互通，張婦等人得以持續在花蓮其他醫療機構，甚至北上到台北、桃園等地醫療院所就診，其他醫師們完全不知道這家人的「裝病史」。

▲北檢主任檢察官黃珮瑜得知家族裝病詐保案後自動檢舉展開調查。（圖為資料照／記者李毓康攝）

不過各家保險公司多年來不斷收到這家人申請理賠，覺得情形實在太詭異，在某次保險犯罪防制中心會議中，向與會的主任檢察官黃珮瑜提出疑問，引起檢調重視，在2018年12月發動搜索，隔天就有被告家族成員決定放棄即將北上住院的計畫。

據了解，檢調在健保署協助下偵破這件裝病詐保案後，仍有醫師堅持自己根據被告病人主述所做的診斷沒錯，檢察官最後根據張婦多次指導家人就醫時要說想住院，以及共犯間討論哪個醫師比較好說話，子女無法接受父母詐保的LINE對話紀錄等證據，將張婦等8人起訴，希望藉此遏止有心人士浪費醫療與健保資源。

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