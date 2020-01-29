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美智庫國防報告「大談與台國防外交」　建議加強兩國安全合作！

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美智庫國防報告提到，建議加強美台關係合作。（圖／路透社）

文／中央社

華府智庫「新美國安全中心」指出，美國需重新確立競爭力，以有效應對中國在印太區域的戰略挑戰，同時應加強與台外交與安全關係，探討新多邊舉措，增加台灣與他國互動。「新美國安全中心」（CNAS）29日發布「因應中國的挑戰」報告。這份報告是經美國2019財政年度國防授權法（NDAA）授權，對美國印太區域戰略所做的獨立評估報告。

報告針對美國競爭力的七大關鍵要素，提供近百項具體、可付諸執行的政策建議。這七大關鍵要素包括維持常規軍事威嚇、確保關鍵技術優勢、增強美國經濟實力與領導地位、加強美國外交、意識形態與敘事競爭、促進數位自由、培養與中國競爭人才。

在加強美國外交部分，報告談到強化與台灣外交與安全關係。經濟方面，報告建議，華府應將與台灣的雙邊投資協定與自由貿易協定列為優先事項，以抵銷中國企圖將台灣排除於國際經濟協議的努力。

政治方面，為彌補中國限縮台灣國際空間的成效，報告建議美國可以與台灣探討新的多邊舉措，讓台灣能更定期的與其他國家互動，商討台灣未能加入的組織所討論的議題。美國也應考慮支持台灣或與台灣合作，面對中國對台灣當地媒體的影響。

報告指出，鑑於台灣是美國對外關係最重要的部分，美方應優先考慮拉高美台外交互動質量與頻率，首先應檢視美國國務院的雙邊人員往來指南。國防安全方面，報告指出，美國高層應該更頻繁重申對「台灣關係法」承諾，並改變美國國防部現行政策，啟動雙邊軍事演習。

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