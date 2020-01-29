中國千人計畫「驚見哈佛高等化學教授」　暗中參與多年…每年爽領4500萬！

▲哈佛大學化學系教授李柏遭到逮捕，查到參加中國千人計畫。（圖／翻攝自welch1.org）

記者陳亭伃／綜合報導

過去中國的「千人計畫」（海外高層次研究人員計畫）引發外界高度關注，計畫中招募多名高學歷分子至海外學習技術，並返國協助國內的建設發展，美方認為這關係「智慧財產權問題」。美國司法部29日表示，哈佛大學化學暨化學生物學系主任李柏與兩名中國籍人士被控暗中協助中國竊取美國技術，這3人據稱與中國在全球廣徵科學人才的「千人計畫」有關。

綜合外媒報導，60歲的李柏（Charles Lieber）參與「千人計畫」，卻對美國國防部說謊；實際上他每月接受中國當局給他的5萬美元酬勞，並且協助武漢大學設立一間實驗室，在當地從事研究，為此收受中方超過150萬美元的報酬。

此外，與李柏合作的包括兩名中國人，也被指控簽證詐欺、做不實陳述，擔任國外政府代理人、密謀，但因現在人都在中國，尚未逮捕歸案。而這這兩名中國人身分一為29歲的葉延慶（音譯）以及30歲的鄭早松（音譯），其中鄭早松更是波士頓大學的研究員，具有解放軍中尉的身分，過去曾在機場被扣押起出21瓶生物研究材料。

「千人計畫」自2008年開始，計畫將用5～10年為中國開創新的項目、重點學科、實驗室、中央企業、國有商業金融機構、新科技產業開發，引進並有重點地支持一批能夠突破關鍵技術、發展高新產業、帶動新興學科的戰略科學家和領軍人才回到中國；而這些人才都是在海外得到博士學位，不超過55歲，引進後每年在北京工作不少於9個月。

「千人計畫」後被美國聯邦調查局盯上，認為對於竊取機密、智慧財產權有疑慮，因此恐變成「入獄計畫」因為轉為低調。