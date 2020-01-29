獨／三天已送3000人走⋯仍有近3000名陸客滯台！交通部：盼2/1前全數送出境

▲武漢肺炎疫情持續擴大，北市觀光景點忠烈祠，不少日韓遊客也戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

為避免武漢肺炎繼續延燒，交通部觀光局日前指出，會於本月底將在台陸客團全數送出境。不過因為行程、機位安排等問題，交通部今（29）日表示，過去3天大概送走了近3000人，目前還有約3000人在台，希望在3天內、也就是2月1日前完成離境。

觀光局表示，目前仍極力要求旅行社將在台陸客團於月底送出境，由於航空公司機位等問題，可能會有少數部分超過月底離境，但仍應共體時艱，盡力以溝通協調為主軸，除非旅行社業者不配合、故意留下陸客，才會動用開罰手段。

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交通部次長祁文中27日表示，武漢團已於27日中午前全數離境，湖北團則還有1團、19人也於27日下午出境，另外截至27日為止，在台陸團共308團、5499人，觀光局已要求旅行社，必須安排全數在本月底離境。

不過交通部今日指出，過去3天大概送走了近3000人，目前還有一半、約3000人在台，希望在3天內可完成離境，也就是在2月1日前全數出境。

依據中國疾控中心截至28日通報資料，目前中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區）確診5,974例新型冠狀病毒感染個案，較前日新增1,459例，其中1,239例重症，132例死亡。累計密切接觸者65,537人，追蹤中59,990人。

▲在台陸客預計將於月底離境。（圖／記者呂佳賢攝）