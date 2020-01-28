武漢海鮮市場非病毒唯一暴露源　權威醫學雜誌：前4名發病者3人沒去過

▲華南海鮮市場中檢驗出大量新型冠狀病毒。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

新型冠狀病毒一發不可收拾，原本被認定是病毒發源地的武漢華南海鮮市場，如今有中國學者懷疑是否有其他起源地。

中國《澎湃新聞》轉述中國學者在權威醫學雜誌《柳葉刀》上發表的一篇最新論文，指出追蹤發現第一批41個確診病例中，有13人與華南海鮮市場無接觸，27人到訪過海鮮市場。在第一批確診病例中，最早發病的前4名感染者，3人未曾到過華南海鮮市場。

上述論文第一作者、武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林對外表示：「從現在整個發病情況來看，海鮮市場已經不是唯一的暴露源。新型冠狀病毒起源是多源性。」他懷疑病毒有較大可能來源於野生動物，但還不能確定。

《科學》雜誌（Science Magazine）於1月26日刊出上述論文，並採訪美國喬治城大學傳染病專家丹尼爾•盧西（Daniel Lucey）說法：「13人和這個市場沒有任何聯繫。這不是個小數字。」他認為，如果資料確實，那麼最早的感染可能發生在去年11月，因為在感染和症狀出現之間有一段潛伏期。

他的假設是病毒的來源可能是一群被感染的動物，或是某一種進入海鮮市場的動物，建議對相關的人和動物的血液樣本儘快進行回溯分析，加速釐清新型冠狀病毒的起源。