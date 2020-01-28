宜蘭武漢肺炎疑似個案17人9人排除　4人首驗陰性另4人待驗

▲防疫武漢肺炎，宜蘭衛生局呼籲民眾進出密閉空間，應全程配戴口罩。（圖／宜蘭衛生局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

武漢肺炎疫情，目前宜蘭並無確診個案！但至28日累積通報疑似個案有17人，其中9人已排除，4人首次採檢判斷為陰性；宜蘭衛生局呼籲民眾進出密閉空間，應全程配戴口罩。

為防範中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情，宜蘭衛生局提醒民眾自大陸返國14天內如出現發燒、咳嗽等不適症狀，務必戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否有群聚感染狀況（TOCC）；倘診所醫師研判需轉診，請配合衛生局安排儘速至指定醫院就醫，切勿任意至其他醫療機構，以確保防疫無漏洞。

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宜蘭衛生局指出，目前宜蘭通報嚴重特殊傳染性肺炎疑似個案共17名，9名已排除，4名一採初步判斷為陰性，其餘4名等待檢驗報告中，目前宜蘭縣內無確診個案。

因27日起，宜蘭基層診所已開始陸續恢復看診，民眾也開始詢問在什麼時候及什麼場合要戴口罩。因此衛生局再次強調，戴口罩的原則，包括:

第一、本身有慢性病的民眾可以戴口罩，藉此保護自己。

第二、有疫情症狀(發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀)的人一定要戴口罩，不要傳染別人。

第三、到通風不良、擁擠密閉空間時要戴口罩。

第四、更重要的是所有進入診所或醫院看病或探病的民眾，都要全程佩戴口罩，並應每天更換；除此之外，若口罩有破損或弄髒時則應立即更換。

另民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定。若有相關疑問，可洽詢1922傳染病諮詢專線或本局9357011防疫專線詢問。

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