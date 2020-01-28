一張圖秒解「為何管制口罩出口」　背後數據驚人！網怒：先守護台灣吧

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎持續襲台，眼看各地口罩瘋搶，行政院長蘇貞昌下令醫療用口罩、N95暫停出口1個月以供應內需，對此不少藝人出面開戰。不過，根據經濟部資料顯示，台灣是口罩「淨進口國」，反倒該擔心大陸切斷外銷，會影響我國口罩供應。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

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臉書粉專「高雄好過日」昨晚po出圖表，直言「如果說防疫如作戰，防疫物資的生產與運送配發，就等同軍隊的軍備後勤，是打勝仗的必備條件。在抵抗武漢肺炎入侵的這場硬仗中，確保大眾『戴口罩』便是防疫指揮官的政務，也是後勤首要任務。」

根據經濟部指出，台灣每日口罩產量原為188萬片，其中130萬為內需，58萬外銷。2019年統計數據顯示，台灣去年出口一般口罩（並非全為有防護力的醫用口罩）1.71億片，N95口罩1300萬片；至於進口數量則達4.32億片，N95口罩420萬片；換言之，台灣每年淨進口2億多片口罩，是口罩「淨進口國」。

▲台灣是口罩淨進口國。（圖／翻攝自粉專「高雄好過日」）

粉專接著提到，「從以上數據推估，去年生產的口罩產能約5.6億片（以生產300天算），而這幾天經濟部全力協調下，日產量上升為390萬片，就算全年無休生產也不過約14億片，若是疫情升溫，加上原本戰備口罩4000萬片，也不夠發給工作人口+學生每日使用。」

在目前台灣疫情尚未擴散，但民眾已開始不安的情況下，粉專認為，「停止出口，全力增產，提升戰備庫存，是唯一合理的政策。中國本身口罩產能是我國10倍，每年台灣還從中國進口4億個口罩，我們要擔心的...反而是中國切斷外銷口罩，影響我國口罩供應！」

對此，大票網友紛紛留言表達看法，「先自救才能救人」、「台灣當然要先自救」、「這些藝人怎麼不去中國幫忙發口罩，或自己做愛心」、「初二跑二間也買不到，先要保護自己才能救別人」、「支持台灣優先」。

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