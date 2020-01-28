　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

爸過世+媽改嫁…8歲弟家長會「0人到場」14歲姐下秒現身：我來吧！網全暖哭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼14歲姐姐被迫成熟去照顧8歲的弟弟。（圖／翻攝自微博）

▲14歲姐姐被迫堅強成熟去照顧8歲的弟弟。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

家住甘肅省蘭州市的8歲男孩昊昊（化名），因為學校舉辦家長會沒人到場，讓其他同學的家長都投以異樣眼光，不過沒多久，他的14歲姐姐倩倩（化名）便到場現身並且說，因為家庭情況複雜，「就由我來代替吧。」讓不少網友都被暖哭了，紛紛直呼「姐姐辛苦了！替你們打氣！」

綜合陸媒報導，這對小姐弟的故事不久前成為微博榜上的熱搜話題，因為爸爸過世加上媽媽改嫁的關係，讓14歲女孩被迫成熟長大，惹得一票人鼻酸。倩倩透露，爸爸在他們年幼時就因為車禍不幸離世，媽媽則是改嫁他人，雖然有姑姑幫忙撫養他們，但姑姑沒念過什麼書，平時工作又很忙，所以弟弟的功課都是由她來輔導的。

▲▼14歲姐姐被迫成熟去照顧8歲的弟弟。（圖／翻攝自微博）

倩倩也無奈說，每當弟弟的學校開家長會，就會感到難堪，因為只有他們的爸媽沒有出席，所以她都會假裝是家長到場，即便被其他人指指點點，她仍會這麼做，「有的家長就會問我詭異的問題，問我『今年多大了，看起還像個學生啊』，我都只能回答因為家裡情況比較特殊，只能由我這個姐姐代替。」

倩倩一度哽咽表示，「本來這些應該都是由父母來完成，但是就是...。」昊昊則說，自己從來沒有見過過世的爸爸，因此不記得對方長相，很多時候只能自己躲起來偷偷哭。

不少網友看完都說，「看著他們強忍眼淚，我也快哭了」、「姐姐好棒啊，但媽媽為何就這樣丟著不顧啊」、「本來應該無憂無慮的年紀，卻歷經這麼辛苦的事...」、「可憐的孩子！姐姐弟弟都這麼懂事！看得我心疼死了」、「姐姐語氣中有種讓人心痛的成熟」、「真是不容易啊！」、「願你們都可以平安成長」。

姐姐受訪原始影片請點此

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
快訊／台南18:05發生規模4.1地震　最大震度3級
找不出Kobe！現場尋獲3遺體　直升機墜毀原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吃火鍋吃到「保險套」…他氣炸拍照公審！網秒灌爆負評　結局竟慘賠3萬給店家

洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」嚇壞

影／28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

11歲女童丟蘋果彈出陽台！3月女嬰「頭凹陷癱瘓」...爸連建商、物業一起告

武漢肺炎驚傳「無症狀患者」　陸官方證實「確診案例」：還會傳染

華聞快遞／北京生活必需品貨源充足、市場供應穩定

27歲男醫生搭公車…伸狼手進鄰座女學生裙內「捏屁股」！噁心過程全被拍下

世界最長！平潭公鐵兩用跨海大橋　今年加入「京台高鐵」路線

武漢肺炎確診增至8例！香港啟動對湖北防疫管制　一天禁510陸人入境

快訊／防堵武漢肺炎疫情　香港初六起高鐵站暫時關閉

對北京防疫武漢肺炎能力「充滿信心」！　世衛：沒必要過度反應

內蒙古累計武漢肺炎15例確診　342名密切接觸者正受醫學觀察

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

「二戰俘虜營」變身4房家庭宅！這對夫妻買下它　整修轉手賣…竟翻4倍價

出國前趕快檢查護照！若逾期「4步驟自辦」輕鬆搞定

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

ETF主題式投資更精準　選對趨勢獲利效果更加倍

過年大吃大喝腸胃不順還脹氣？3種簡單飲品助消化解油膩

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

春節領紅包想入手中古車？多看、多問、多聽才能買好車

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

大陸熱門新聞

7歲男童吃下木薯慘死　醫：150g就可致命

更／武漢肺炎全球破4500例　德國、斯里蘭卡失守

每天凌晨4點起床上班！她高燒3天癱瘓了

「武漢肺炎王」險癱瘓醫護　ICU主任曝祕辛

武漢市民開窗打氣...醫生嚇歪：快停

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

即／針對武漢肺炎　習近平再度發聲

武漢「封城」　台人求回家：隔離也沒關係

毒株分離成功！廣東研究武漢肺炎大突破

武漢肺炎驚傳「無症狀患者」

上海旅客日本機場「舉報武漢人」偷吃退燒藥

武漢肺炎大陸死亡人數破百

台人旅遊受困武漢　躲飯店5天快被趕走

武漢市長道歉　專訪認了「披露不及時」

更多熱門

相關新聞

讓孩子亂玩點餐機！家長見訂單傻眼了

讓孩子亂玩點餐機！家長見訂單傻眼了

隨著科技日新月異，速食店將自動點餐機引入店內，除了可以幫助櫃台人員分散尖峰時段的人潮之外，也提供需要思考很久的民眾一個點餐方法，但機械目前不會塞選使用者年齡，因此遇到帶孩子卻不管的家長時，很容易發生亂點餐的事件。

拜訪另一半家長4大地雷別踩！

拜訪另一半家長4大地雷別踩！

用過年壓歲錢　教小孩存第一桶金

用過年壓歲錢　教小孩存第一桶金

22歲躁鬱女威脅殺死親弟...遭母親勒斃

22歲躁鬱女威脅殺死親弟...遭母親勒斃

柴合照大學生　偷偷靠近漂亮姐姐

柴合照大學生　偷偷靠近漂亮姐姐

關鍵字：

姐弟手足家長會家長姐姐弟弟

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面