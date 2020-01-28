爸過世+媽改嫁…8歲弟家長會「0人到場」14歲姐下秒現身：我來吧！網全暖哭

▲14歲姐姐被迫堅強成熟去照顧8歲的弟弟。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

家住甘肅省蘭州市的8歲男孩昊昊（化名），因為學校舉辦家長會沒人到場，讓其他同學的家長都投以異樣眼光，不過沒多久，他的14歲姐姐倩倩（化名）便到場現身並且說，因為家庭情況複雜，「就由我來代替吧。」讓不少網友都被暖哭了，紛紛直呼「姐姐辛苦了！替你們打氣！」

綜合陸媒報導，這對小姐弟的故事不久前成為微博榜上的熱搜話題，因為爸爸過世加上媽媽改嫁的關係，讓14歲女孩被迫成熟長大，惹得一票人鼻酸。倩倩透露，爸爸在他們年幼時就因為車禍不幸離世，媽媽則是改嫁他人，雖然有姑姑幫忙撫養他們，但姑姑沒念過什麼書，平時工作又很忙，所以弟弟的功課都是由她來輔導的。

倩倩也無奈說，每當弟弟的學校開家長會，就會感到難堪，因為只有他們的爸媽沒有出席，所以她都會假裝是家長到場，即便被其他人指指點點，她仍會這麼做，「有的家長就會問我詭異的問題，問我『今年多大了，看起還像個學生啊』，我都只能回答因為家裡情況比較特殊，只能由我這個姐姐代替。」

倩倩一度哽咽表示，「本來這些應該都是由父母來完成，但是就是...。」昊昊則說，自己從來沒有見過過世的爸爸，因此不記得對方長相，很多時候只能自己躲起來偷偷哭。

不少網友看完都說，「看著他們強忍眼淚，我也快哭了」、「姐姐好棒啊，但媽媽為何就這樣丟著不顧啊」、「本來應該無憂無慮的年紀，卻歷經這麼辛苦的事...」、「可憐的孩子！姐姐弟弟都這麼懂事！看得我心疼死了」、「姐姐語氣中有種讓人心痛的成熟」、「真是不容易啊！」、「願你們都可以平安成長」。

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