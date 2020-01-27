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2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C　合歡山降冰霰

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▲▼2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間出爐」半個台灣剩8°C　合歡山降冰霰。（圖／中央氣象局）

▲2年首波寒流來襲！急凍6天。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

2年來第一波寒流將報到！中央氣象局表示，入冬首波寒流逐漸南下影響，28日起氣溫偏低，西半部、宜蘭下探11度，北部整天偏冷，白天高溫也只有14度，入夜後合歡山武嶺也降下冰霰，山頂點綴銀白一片。預估這波寒流將持續到2月1日初八，月底將達到最低溫，台南以北及東北部可能只剩8度。

氣象局預報，入夜至28日受華南雲雨區影響，各地都有短暫雨，其中南部、花東地區雨勢較明顯。寒流逐漸南下，各地氣溫偏低，西半部及宜蘭低溫11至14度，花東約15度；北部整天偏冷，白天高溫僅14度，其他也只有17度上下。晚間合歡山已經降至0度，飄下冰霰，吸引許多雪迷上山追雪。

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▲▼2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間出爐」半個台灣剩8°C　合歡山降冰霰。（圖／翻攝爆料公社）

▲降到0度！合歡山降冰霰。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間出爐」半個台灣剩8°C　合歡山降冰霰。（圖／中央氣象局）

▲「最冷時間表」出爐！半個台灣剩8°C，合歡山降冰霰。（圖／中央氣象局）

初三後氣溫一路溜滑梯，氣象局指出，這波冷空氣影響時間很長，且初五以後非常寒冷，強度已經達到「寒流」等級，初三至初五高山都可能降雪。

預計29日（周三）初五至2月1日（周六）初八都受寒流影響，非常寒冷，月底將達到最低溫，西半部在夜間清晨容易因輻射冷卻現象來到更低的溫度，台南以北及東北部下探8度，空曠地區或近山區平地可能更低，高屏及花東也只有12至14度左右，白天受寒流影響最大的北部高溫也只有15度左右，是冷空氣表現最顯著的時期。

「大年初三，寒冬將至。」天氣風險公司分析，鋒面過後，僅剩迎風面的北部、花東還有短暫陣雨，中南部天氣大致穩定，而強烈的冷空氣正在南下，各地明顯降溫。初四持續降溫，初五首波寒流到，一直到初六附近會是最冷的時候。

▲▼2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間出爐」半個台灣剩8°C　合歡山降冰霰。（圖／中央氣象局）

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