快訊／強冷空氣升級「準寒流」！大雨持續　吳聖宇曝最凍時刻：下探7度

▲雷達回波顯示，台灣上空附近有很多水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

即將到來的強冷空氣強度升級！根據中央氣象局今天（26日）上午11時最新預報，強烈大陸冷氣團初三（27日）、初四（28日）逐漸南下，到了初五（29日）到初八（2月1日）可能增強成寒流，屆時各地天氣非常寒冷，預估台北市連4天低溫約10度。天氣風險公司分析師吳聖宇則說「冷空氣最強時刻」，屆時中北部、東北部空曠地區低溫有機會下探7到9度。

中央氣象局今對新北市、基隆市、桃園市和屏東縣發布大雨特報，鋒面影響易有短時強降雨，恆春半島已有局部大雨發生，今基隆北海岸、桃園地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率。

請繼續往下閱讀...

氣象局說，今鋒面通過影響，各地轉為溼冷的天氣型態，西半部地區及基隆北海岸清晨有較明顯的陣性降雨，移入的對流伴隨雷電現象，東半部地區也有短暫陣雨，此波降雨白天雨勢逐漸緩和，劇烈程度降低，但仍舊是降雨明顯；受其影響，各地高溫較25日下降2至5度，北部高溫約18至21度，其他各地高溫也只有21至25度。

▼今晨0時至上午11時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，入夜後冷空氣南下，氣溫明顯較冷，中部以北低溫14至16度，其他地區低溫17至20度；另外，3000公尺以上高山有降雪的機率。

根據氣象局最新預報，初三、初四強烈大陸冷氣團逐漸南下及華南雲雨區東移，各地天氣逐漸轉冷，東半部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。

▼氣象局預測台北市初五起4天低溫探10度，代表冷空氣可能達寒流等級。（圖／氣象局）

氣象局說，初五至初八強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣非常寒冷，中南部日夜溫差大；初五東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；初六（30日）至初八各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。

吳聖宇在臉書表示，初六、初七恢復上班，冷空氣強度達到最強，天氣也將是乾冷的型態，各地大致為多雲到晴，白天普遍有機會看到陽光，白天溫度略上升，但北台灣一整天都冷冷涼涼，白天高溫預估也僅有15到17度，中南部及花東地區日夜溫差大；要留意的是夜間輻射冷卻作用加成下，中北部、東北部空曠地區低溫有機會下探7到9度，南部及花東縱谷內空曠地區低溫也可能降到10到12度間。