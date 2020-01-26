冬天還沒完！初五寒流來襲「越近月底越冷」　開工日清晨急凍探10°C

▲開工日天氣寒冷。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，受冷空氣影響，今日（初二）開始各地氣溫逐漸下降，初二到初四間水氣偏多，屬於溼冷型態，低溫約13到15度，到了29日（初五）開始，全台轉為乾冷，夜間、清晨低溫可能僅剩10度，可以說是「越接近月底會越冷」。

氣象局表示，今日鋒面通過影響，各地轉為溼冷的天氣型態，今白天雨勢逐漸緩和，劇烈程度降低，但仍舊是降雨明顯，且各地高溫較昨天下降，北部高溫約18至21度，其他各地高溫也只有21至25度，入夜後冷空氣南下，氣溫明顯較冷，中部以北低溫13至15度，南部、花東地區15到18度。

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氣象局預報員官欣平表示，鋒面通過後水氣稍微減少，雖然迎風面北、東部仍有降雨，但不會像今早強度一樣劇烈，主要變成局部短暫雨。明日白天高溫略降，北部約16到17度、其他地區約21到24度。

▲初二到初四水氣偏多，北、東部有局部短暫降雨。（圖／記者李毓康攝）

官欣平表示，到了29日有強烈冷氣團來襲，強度有機會升為寒流等級，屆時全台各地轉為乾冷，北部地區整日高溫將低於15度，且受輻射冷卻影響，夜晚、清晨各地溫度更低，西半部約僅10到12度、花東地區約13到15度，部分自動觀測站可能出現7到9度低溫，直到2月2日溫度才會稍微回升，整體感受很寒冷，且「越接近月底越冷」。

官欣平指出，由於今晚到29日清晨水氣較多，3000公尺以上高山有機會降雪，如合歡山、玉山等，若水氣更多的話，北部2500公尺以上高山，也有下雪機會。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明日強烈冷氣團報到，強度直逼寒流，各地溫度逐漸下降，且華南水氣東移，迎風面北部、東部容易下雨，中南部則為陰天或短暫雨。28日到2月1日各地轉為乾冷，尤其平原空曠、近山區特別寒冷，且影響時間至少4天，開工日上班務必注意保暖。

▲初五開始寒流來襲，全台天氣寒冷。（圖／ETtoday新聞雲資料照）