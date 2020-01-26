快訊／4縣市大雨特報！全台連下3天　強烈冷氣團將到「凍一周探7度」

記者陳俊宏／台北報導

冬雷響了，雨區擴大！中央氣象局今天（26日）對4縣市發布「大雨特報」，氣象局表示，今鋒面通過影響，各地轉為溼冷的天氣型態；強烈大陸冷氣團初三（27日）起逐漸南下，影響到初八（2月1日），台南以北及東北部地區氣溫僅10至13度。天氣風險公司分析師吳聖宇則提醒，初六（30日）、初七（31日）冷空氣強度達到最強，中北部、東北部空曠地區低溫有機會下探7到9度。

▲今全台都會下雨。（圖／氣象局）

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氣象局對新北市、基隆市、桃園市和屏東縣發布大雨特報，鋒面影響易有短時強降雨，今基隆北海岸、恆春半島及桃園地區有局部大雨發生的機率。氣象局副局長鄭明典在臉書指出，初二雨來了，雨來得有點早，25日有些地方就陸續有雨，到傍晚雷達回波就很明顯，這場雨也是幾乎涵蓋全台灣，可能也會持續一陣子。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書說，25日到今天因冷暖空氣交會劇烈，很多地方都有閃電落雷，主因是鋒面通過；建議今減少戶外行程，留意初三雨勢暫緩停歇後，冷空氣接續報到，「會讓您很有感喔。」

▼今晨0時至上午9時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，今鋒面通過影響，各地轉為溼冷的天氣型態，西半部地區及基隆北海岸有較明顯的陣性降雨，有出現局部雷雨及較大雨勢的機率，東半部地區也有短暫陣雨；由於鋒面降雨影響，各地高溫較25日下降2至5度，北部高溫約18至21度，其他各地高溫也只有21至25度；入夜後氣溫明顯較冷，中部以北低溫14至16度，其他地區低溫17至20度；另外，3000公尺以上高山有降雪的機率，交通行車請注意安全。

氣象局預報，初三、初四（28日）強烈大陸冷氣團逐漸南下，冷空氣持續增強，各地氣溫逐步下降，到了初三深夜，西半部及東北部地區低溫只剩下13至15度，高屏及花東也只有17、18度；受到華南雲雨區東移，水氣整體偏多，各地降雨機率仍偏高，但發生較大雨勢的機率下降，主要的降雨區域轉向以東半部及迎風面為主。

氣象局提醒，初五（29日）到初八強烈大陸冷氣團持續影響，逐漸從濕冷轉為偏乾冷的天氣型態，降雨剩下花東的零星雨勢，而初五北部山區及宜蘭地區也有零星雨勢；西半部在夜間清晨容易因輻射冷卻現象來到更低的溫度，台南以北及東北部地區氣溫僅10至13度，空曠地區或近山區的平地氣溫可能再低一些，高屏及花東也只有13至15度左右，白天受冷空氣影響最大的北部地區甚至高溫只在15度上下，是冷空氣表現最顯著的時期。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

氣象局說，今至初四這段期間由於水氣多且氣溫降，在3000公尺以上高山，只要水氣、低溫搭配得上皆有降雪機率。

吳聖宇在臉書表示，初六、初七恢復上班，冷空氣強度達到最強，天氣也將是乾冷的型態，各地大致為多雲到晴，白天普遍有機會看到陽光，白天溫度略上升，但北台灣一整天都冷冷涼涼，白天高溫預估也僅有15到17度，中南部及花東地區日夜溫差大；要留意的是夜間輻射冷卻作用加成下，中北部、東北部空曠地區低溫有機會下探7到9度，南部及花東縱谷內空曠地區低溫也可能降到10到12度間。