快訊／入冬首波寒流來了「全台急凍4天」　最冷時間點曝光下探7度

▲氣象局說，今寒流逐漸南下，各地氣溫持續下降。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

入冬首波寒流來了！根據中央氣象局今天（27日）上午11時最新預報，將這波冷空氣強度從強烈大陸冷氣團升級成寒流，且將影響長達4天，台北市低溫下探9度。天氣風險公司分析師柯聿寧說， 初六、初七時是冷空氣影響最明顯的時間， 在空曠、近山、谷地附近的地區低溫可降至7到9度。

氣象局預報，今、初四寒流逐漸南下及華南雲雨區東移，各地天氣逐漸轉冷，今晚起中部以北及東北部地區有11度左右氣溫發生的機率；東半部、北部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨，馬祖易有低雲影響能見度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，初五至初八寒流影響，各地天氣非常寒冷，夜晚至清晨將有10度以下氣溫發生，中南部日夜溫差大；初五東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；初六至初八各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

氣象局說，初九寒流稍減弱，早晚氣溫仍低，白天氣溫稍回升，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

▼台北市未來一周低溫下探9度。（圖／氣象局）

柯聿寧表示，今晚一直到初五，受到華南水氣東移影響，中北部地區又會開始有些短暫小雨或飄雨的機會，但雨勢會比較集中在近山地區；中北部地區的體感溫度一天比一天寒冷，南部地區也逐漸有冬天的感覺，越來越有年味。

柯聿寧指出，這種南下幅度大的冷空氣使中層大氣的溫度也降得很低，配合華南水氣東移，水氣充足又達到冰點，在海拔2500公尺以上的高山就有機會降雪，高山路段路面結冰的機率也很高，如果民眾有賞雪的打算，務必要留意高山的路況。

柯聿寧提醒，初六、初七時是冷空氣影響最明顯的時間，由於水氣逐漸減少，天氣逐漸轉乾冷，各地雲量都會減少，白天雖然太陽露臉，會使得溫度回升一些，但晚間至清晨地表缺少雲的覆蓋，輻射冷卻作用明顯，在空曠、近山、谷地附近的地區低溫可降至7到9度，可以說是相當寒冷。

▲▼台中、高雄未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）