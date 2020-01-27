今晚～明晨「南、東雨多」！初五迎首波寒流　台南以北低溫探9°C

▲今晚水氣較多，南部有降雨機會。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

強烈冷氣團南下，今日各地溫度下降，白天北部高溫僅15到16度，中央氣象局表示，今晚到明早南部、花東地區將有一波降雨，高山地區有降雪機會，到了後天受寒流影響，全台轉乾冷，台南以北將出現9到11度低溫，局部低區可能僅剩8度，這也是今年冬天首波寒流。

氣象局表示，今天強烈冷氣團逐漸南下，白天北部高溫只有15、16度，其餘地區20至24度，夜間西半部及東北部地區低溫12至15度，花東地區低溫16度左右，而且今晚起中部以北及東北部地區有11度左右氣溫發生的機率。

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氣象局表示，受華南雲雨區影響，北部、東半部斷斷續續有局部下雨的情況，中南部地區雲量稍多，也有一些降雨機率，不過主要降雨是出現在山區，尤其今晚到明日早上，南部、東半部將有一波大範圍降雨，3000公尺以上高山有降雪機率。

▲今日強烈冷氣團來襲。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象局預報員劉沛騰表示，明日下半天開始水氣減少，全台轉為乾冷，29日（初五）受今年冬天首波寒流影響，台南以北低溫僅剩9到11度，局部空曠地區可能出現8度低溫。

劉沛騰表示，由於天氣轉為乾冷，中南部日夜溫差會比較大，北部地區高溫約15度、中南部約20度，夜間、清晨外出務必注意保暖，此波寒流將至2月2日才會逐漸減弱，北部地區高溫可回升到18到20度、中南部25度，不過受輻射冷卻影響，各地夜間低溫仍僅12到14度。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，寒流，開始南侵。今天開始各地溫度都將一路下探，溫度降幅很明顯。最新預測指出，初六到初七北台灣低溫僅9度。不過受下雨影響，今天全台各地空氣非常乾淨。