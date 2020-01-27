高嘉瑜、黃捷、龍龍合組SHE歡唱　網同情黃捷：跟兩個音痴合唱「可憐哪」

▲高嘉瑜與黃捷、龍龍合組SHE一同歡唱。（圖／翻攝自龍龍LungLung YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

知名脫口秀主持人龍龍邀請到兩大政壇女神「港湖女神」高嘉瑜與「白眼女神」黃捷，參加她YouTube頻道的過年特別節目影片，除了一起玩遊戲之外，甚至三人還組成「SHE」一起高歌一曲。當網友看完了整個節目後，一面倒留言同情黃捷，跟兩個音痴一起唱歌，「可憐哪」。

龍龍在除夕夜播出的YouTube節目上指出，之所以會邀請到高嘉瑜與黃捷，因為有很多網友留言表示，說她真的長得很像黃捷加高嘉瑜的綜合體，所以特別安排這一集節目讓三人合體。

在節目中三人玩完了一系列遊戲之後，龍龍是最後的輸家，節目準備的懲罰是最輸的人要唱歌，這讓對於唱歌相當恐懼的龍龍當場崩潰。不過因為黃捷提議說她跟高嘉瑜都很想唱，所以解救了龍龍，改為三人一起合唱SHE的《Super Star》。

▲高嘉瑜霸佔了麥克風大部分的時間。（圖／翻攝自龍龍LungLung YouTube）



最後的大合唱，高嘉瑜不意外地霸佔麥克風大部分的時間，只有在最後一句飆高音的部分，才交給黃捷主唱。高嘉瑜也讚嘆，「黃捷真的很會唱」。黃捷也趁機跟偶像告白「我真的很愛SHE」。

▲黃捷只唱最後一句，但是歌聲讓網友相當驚艷。（圖／翻攝自龍龍LungLung YouTube）



許多網友看完節目後，忍不住同情黃捷，「為難黃捷了......跟兩個音癡一起唱歌」、「真的！可黏（憐）哪……」、「黃捷帶著兩個音癡唱歌真辛苦」、「這集真香，只是後面我的耳朵直接流產，笑死」、「黃捷無奈」、「真的辛苦黃捷了...」、「我很想知道為什麼可以三個人唱同一首歌有三個KEY.....」、「只有黃捷是對的那個XD」。

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