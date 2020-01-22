曾被阿伯抗議「千萬別唱歌」…　高嘉瑜公布「謝票演唱會」時間





▲高嘉瑜。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉專，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市第4選區立委當選人高嘉瑜擊敗國民黨立委候選人李彥秀，決定要開演唱會來「回饋」選民，驚動不少網友，還有阿伯致電給她，要求「千萬不要開演唱會」。針對外界好奇的演唱會時間，高嘉瑜22日表示，應該要等到立院第一個會期結束後再辦。

針對演唱會，高嘉瑜日前曾表示，有很多阿伯打電話來，拜託他們不要唱歌、不要開演唱會，因為唱歌真的很難聽，而且不僅是打到服務處，還打到議會，打了好幾通，代表他是認真的，不是開玩笑，「所以為了怕唱歌導致很多人不舒服，我們還在考慮要不要唱歌。」但同時也收到很多支持者的期待，對方都很想來聽她的演唱會，所以很左右為難。

高嘉瑜22日受訪時提到，有很多支持者期待演唱會，但由於現在還是「燒聲」，且馬上就是過年和立院開議了，所以會先把立院開會工作準備好，演唱會時間大概會落在立院第一個會期結束後再舉辦，那時喉嚨應該也比較恢復了，就可以用完美狀態來呈現給大家。

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