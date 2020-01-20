高嘉瑜慘變「港湖胖虎」！挑戰民歌卡2次…雪恥失敗大崩潰：我燒聲啦

▲高嘉瑜發雞排唱歌，卻兩度唱不上去。（圖／記者張一中攝）



記者柯振中／台北報導

2020大選日前順利落幕，不少人紛紛開始兌現選前的「祭品文」，而網紅「館長」陳之漢曾許諾，若蔡英文連任就請吃雞排，18日在南港的玉成福德宮兌現諾言，在宮廟前發放雞排，由新科立委高嘉瑜協助。值得一提的是，高嘉瑜因歌聲獨特，被網友封為「港湖胖虎」，沒想到今日再度開口，卻2度「卡住」，聲音上不去。

高嘉瑜18日前往南港玉成福德宮，替館長發放雞排，與前來領取的民眾互動合照。她在發放時被問到「準備開選後演唱會」的後續消息，現場就秀了一段歌聲，似乎意味著演唱會仍在計畫上。

▲高嘉瑜發雞排時大秀歌喉，卻被燒聲困擾。（圖／翻攝《東森新聞》）



不過，她唱起知名民歌「我從山中來」時，疑似因為唱不上去，演唱被迫中斷，她隨後表示，「不是，因為我燒聲」，接著繼續唱，沒想到又再度「卡住」，只能對著鏡頭說，「所以現在不能唱，因為我燒聲還沒好。」

由於高嘉瑜歌聲獨特，又時常獻唱，維基百科上的暱稱被加上了「港湖胖虎」、「靈魂收歌姬」等綽號，惡搞意味相當濃厚。對此，高嘉瑜則高EQ回應，這是一種惡趣味，她的歌聲遠遠超過胖虎，只是因為燒聲，所以不方便展現。

▼高嘉瑜的歌聲獨特，被網友封為港湖胖虎、靈魂收歌姬。（合成圖／記者崔至雲攝、翻攝維基百科）



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