高嘉瑜穿24號球衣致哀　「延續曼巴精神是紀念Kobe最好的方式」

▲高嘉瑜發文哀悼Kobe。(圖/翻攝高嘉瑜臉書)



記者呂欣玫/綜合報導

NBA退役傳奇球星球星布萊恩(Kobe Bryant),台灣時間27日驚傳遭遇直升機墜機意外,與一同搭機的13歲二女兒不幸喪生,消息一出震驚各界,台北市第4選區立委當選人高嘉瑜27日也發文哀悼致意,「謹以湖人隊24號球衣,悼念一代傳奇Kobe Bryant」。

高嘉瑜曾身穿Kobe Bryant於湖人隊服役期間、印有背號24號的球衣拍攝形象照,對於Kobe於意外中不幸罹難,她27日透過臉書上傳照片表示,「謹以湖人隊24號球衣,悼念一代傳奇Kobe Bryant」,我們都可以用自己的方式紀念Kobe,但願曼巴精神永存。曼巴精神有五個核心價值,熱情、執著、嚴厲、回擊以及無懼,Kobe用24號球衣提醒自己,一天24個小時都要努力不懈,延續曼巴精神,就是我們紀念Kobe最好的方式。

Kobe罹難的消息讓國內政壇心碎不已,總統蔡英文透過Twitter表示,「My thoughts go out to the Bryant family & the families of all those who lost loved ones today. Kobe inspired a generation of young Taiwanese basketball players, & his legacy will live on through those who loved him.(我要向Kobe家人及所有罹難者家屬哀悼致意,Kobe啟發了台灣年輕一代的籃球員們,熱愛Kobe的人會將他的傳奇延續下去。)」

副總統當選人賴清德27日受訪時也說,今天早上起床看到國際訊息,一開始以為名字看錯,「看到名字後我想說是不是另有其人,沒想到真的是他,熱愛籃球的人把他當成英雄,英雄殞落、體壇損失,大家都很不捨,希望他能安息,家人也能夠節哀,我想這個是大家非常難過的一天。」