高嘉瑜穿24號球衣致哀　「延續曼巴精神是紀念Kobe最好的方式」

▲高嘉瑜發文哀悼Kobe。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

NBA退役傳奇球星球星布萊恩（Kobe Bryant），台灣時間27日驚傳遭遇直升機墜機意外，與一同搭機的13歲二女兒不幸喪生，消息一出震驚各界，台北市第4選區立委當選人高嘉瑜27日也發文哀悼致意，「謹以湖人隊24號球衣，悼念一代傳奇Kobe Bryant」。

高嘉瑜曾身穿Kobe Bryant於湖人隊服役期間、印有背號24號的球衣拍攝形象照，對於Kobe於意外中不幸罹難，她27日透過臉書上傳照片表示，「謹以湖人隊24號球衣，悼念一代傳奇Kobe Bryant」，我們都可以用自己的方式紀念Kobe，但願曼巴精神永存。曼巴精神有五個核心價值，熱情、執著、嚴厲、回擊以及無懼，Kobe用24號球衣提醒自己，一天24個小時都要努力不懈，延續曼巴精神，就是我們紀念Kobe最好的方式。

Kobe罹難的消息讓國內政壇心碎不已，總統蔡英文透過Twitter表示，「My thoughts go out to the Bryant family & the families of all those who lost loved ones today. Kobe inspired a generation of young Taiwanese basketball players, & his legacy will live on through those who loved him.（我要向Kobe家人及所有罹難者家屬哀悼致意，Kobe啟發了台灣年輕一代的籃球員們，熱愛Kobe的人會將他的傳奇延續下去。）」

副總統當選人賴清德27日受訪時也說，今天早上起床看到國際訊息，一開始以為名字看錯，「看到名字後我想說是不是另有其人，沒想到真的是他，熱愛籃球的人把他當成英雄，英雄殞落、體壇損失，大家都很不捨，希望他能安息，家人也能夠節哀，我想這個是大家非常難過的一天。」