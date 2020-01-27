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初三出遊車潮湧現！國5南下北上都塞時速最低掉到20公里

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▲害怕年假出現「國道停車場」？ 塞車殺時間Tips報你知。（圖／示意圖／達志影像）

▲初三出遊國道車流量大。（圖／示意圖／達志影像）

記者崔至雲／台北報導

過年期間民眾關心交通路況是否順暢，高公局預估今（27日）國道車流以旅遊與北返為主，雙向交通量達140百萬車公里，是平日的1.6倍。其中，14條北向路段車多易壅塞，包括，國1北向時鼎金系統到高科、時仁德系統到永康、新竹系統到湖口；國3北向草屯到霧峰、沙鹿到大甲；國5北向宜蘭到坪林等路段。

▲▼大年初三國5北上路段塞車，時速最低掉到20公里。（圖／翻攝高公局即時路況影像）

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▲大年初三國5北上路段塞車，時速最低掉到20公里。（圖／翻攝高公局即時路況影像）

【16：00更新】下午4點左右，國5北上宜蘭-坪林行控最塞的時速只剩20公里，南下坪林行控-頭城也塞車，車速約27公里。下午3點19左右，國5北上28.3公里處，3輛自小客車追撞，佔住內側車道，在下午3點33分排除，但造成了車流回堵4公里。

▲▼國1、國3南下路段上午10點15分紫爆，車速剩17公里。（圖／翻攝高速公路即時路況影像）

▲國1南下楊梅-高架楊梅段上午10點15分紫爆，車速剩17公里。（圖／翻攝高速公路即時路況影像）

【11：45更新】

上午11點08分國3南下中寮隧道（379.1K）事故，占用中間車道，回堵約3K，請駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故路段勿觀望而影響行車安全。

上午10點50分國1高架南向70.2K發生2小自追撞佔用內線事故，事故已於10點53分排除，車流壅塞15公里，請用路人小心駕駛。

上午9點16分國1北向220k，5小客車追撞事故占內車道，無人受傷，回堵7K紓解中，事故已於10點30分排除，請用路人小心行駛。

【10：15更新】上午10點15分左右，國3南下三鶯-鶯歌系統路段時速掉到17公里，國1南下楊梅-高架楊梅段也是塞，車速剩17公里，從即時路況顯示來看，這2個路段紫爆！

▲▼國1、國3南下路段上午10點15分紫爆，車速剩17公里。（圖／翻攝高速公路即時路況影像）

國1、國3南下2路段上午10點15分紫爆，車速剩17公里。（圖／翻攝高速公路即時路況影像）

▲▼國道高速公路大年初三，中部出現塞車，車速最低32公里。（圖／翻攝高公局即時路況影像）

▲大年初三，國3中部路段上午9點左右車多不好走，車速最低32公里。（圖／翻攝高公局即時路況影像）

【09：30更新】上午9點左右，國一南向高架路段校前路-楊梅端，車速掉到35公里上下，另外國一的湖口服務區-新竹和國三的土城-樹林、三鶯-鶯歌、大溪-關西服務區，車速也掉到60公里以下，中部路段，台中系統-大雅北上路段、彰化系統-彰化南下路段車速大約60公里左右，而國三的中投-霧峰南下路段最塞，車速一度掉到32公里。

▲▼國道高速公路大年初三，中部出現塞車，車速最低32公里。（圖／翻攝高公局即時路況影像）

▲國一南向高架路段校前路-楊梅端，車速也掉到40公里以下。（圖／翻攝高公局即時路況影像）

今年1月23日至29日為春節連假，共計7天，交通部高速公路局表示，23日到29日間，每日0到5時國道全線暫停收費；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，並取消每日20公里優惠里程，均採75折單一費率方式收費。

▲▼初三塞車路段 。（圖／高公局提供）

▲▼高公局預估初三國道壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲▼初三塞車路段 。（圖／高公局提供）

高公局表示，春節連假期間將以調整收費措施、入口高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩、入口匝道儀控、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控等方式，規劃交通疏導措施及研擬應變計畫。

入口高乘載管制部分，25日至27日每日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。27日至28日每日13至18時，實施國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道之北向入口匝道高乘載管制。27日到29日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

▲▼初三塞車路段 。（圖／高公局提供）

▲▼高公局預估初三國道壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲▼初三塞車路段 。（圖／高公局提供）

入口匝道封閉部分，25日至27日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道。27日至28日0至24時，封閉國1台南、虎尾及埔鹽系統北向入口、國3中興系統、西濱北向及名間雙向入口匝道。開放路肩部分，除現有開放路肩措施照常實施外，23日至 29日間，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

高公局表示，今年春節台61線西濱快速公路全線通車，建議往返新竹台南地區間之用路人，多利用幸福公路，替代國1國3新竹-台南地區雙向易壅塞路段。同時呼籲，初一至初三南向多利用下午13時後時段，初三至初五北向多利用上午10時前時段，以避開壅塞。

1/27 初三國道重點壅塞路段預測

【國1南向】
8-13時 楊梅－新竹系統
10-12時　彰化系統－埔鹽系統
10－12時　永康到仁德系統
17-19時大華系統-汐止

【國3南向】
9-13時　土城-關西
9-12時　快官-霧峰
9-13時　草屯-名間

【國5南向】
6-15時　南港系統-坪林

【國1北向】
10-12時鼎金系統-高科
10-12 時仁德系統-永康
10-1時(翌日)西螺-埔鹽系統
10-18時南屯-后里
16-1時(翌日)銅鑼-頭屋
14-24時新竹系統-湖口
9-13時內湖-大華系統

【國3北向】
16-21時竹山-中興
16-21時草屯-霧峰
14-21時沙鹿-大甲
16-2時(翌日)大山-香山
16-21時關西-大溪

【國5北向】
12-2時(翌日)宜蘭-坪林

【國6北向】
16-19時舊正-霧峰系統


 

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