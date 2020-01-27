初三出遊國道車多事故多！北中南各有車禍一度造成車流回堵

▲大年初三上午，國道湧現出遊車潮，上午8時43分國1南下200.1公里，2輛自小客車追撞，造成回堵2公里。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

今（27日）初三是連續假期第5天，高公局公布昨（26日）全日總延車公里為127百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）之1.5倍；本日0-5時平均總延車公里為8.5百萬車公里，為年平均平日（3.7百萬車公里）之2.3倍；截至中午12時為止，國道全線總延車公里為47.8百萬車公里，預估本日交通量為140百萬車公里。

高公局表示，上午國道全線車流於10時後逐漸增加，壅塞路段主要為國1南下楊梅端-新竹、彰化-埔鹽系統，北上台中-台中系統；國3南下土城-龍潭、中投-霧峰系統，北上西螺-員林；國5北上頭城-坪林等路段。

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▲初三上午11時08分，國3南向中寮隧道（379公里）6輛自小客車追撞，回堵8公里。（圖／高公局提供）

高公局研判下午國1北上台南、彰化、台中、新竹路段；國3北上南投、台中、苗栗、桃園路段；國5北上宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統路段可能會出現車多情形，請用路人多加留意國道壅塞路段，建議透過該局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並可收聽警廣或利用該局1968網站及App掌握即時路況資訊並適時調整行程。

另外，上午也發生多起事故影響國道車流，其中8時43分國1南下200.1公里2小車追撞回堵2公里，9時33分國3南下423.8公里3小車追撞回堵8公里，11時08分國3南下中寮隧道（379公里）6小車追撞回堵8公里，顯示連假期間國道交通需求量大增情況下，只要發生事故就會對國道行車順暢造成嚴重影響。

▲初三上午9時33分國3南下423.8公里，發生3輛自小客車追撞事故，回堵8公里。（圖／高公局提供）

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1和國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。離。高公局祝大家春節快樂出遊，平安返家。