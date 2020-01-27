春節海巡溫馨關懷　獨居長輩真歡喜

▲農曆春節期間，海巡署南部分署第11岸巡隊劉副隊長與同仁一同探視單位周遭之獨居長輩，使其感受海巡署溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正值農曆春節期間，海巡署南部分署第11岸巡隊秉持與鄰近社區保持良好互動，並關懷弱勢，特於年節期間由11隊劉副隊長與同仁一同探視單位周遭之獨居長輩，使其感受海巡署溫暖、關懷之心意，一起度過充滿愛心的金鼠年。

此次由11隊主動發起之春節關懷活動共訪視兩位獨居長輩，一位是台南市北門區溪底寮吳女士，另一位是高雄市梓官區黃女士，11隊平時提供餐食及生活上需求予獨居長者，另由單位同仁不定時前往探視給予關懷；中華民國海巡之友總會也因應年節期間，特地頒發春節慰問金給獨居長輩們，使其感受海巡署滿滿的愛心與溫暖，希望藉由關懷長輩的活動，呼籲社會大眾有更多人一起響應，藉由海巡署展現愛鄉愛民之心意，共同為社會弱勢盡一份心力。

南部分署第11岸巡隊表示，秉持著為民服務精神，平日除堅守崗位，亦主動發起各項服務，期望能為需要幫助的人帶來更多實質照顧及溫暖，海巡機關秉持「為民服務，當仁不讓」之精神，除了海域執法及查緝走私為主要工作之外，也將持續為民眾服務，如民眾有需要幫助時都可撥打「118海巡服務電話」，海巡署將竭力為您服務。

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