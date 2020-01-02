「社群小編命」TOP4！水瓶點子王、射手化腐朽為神奇

生活中心／綜合報導

「社群小編」這個職位聽起來很好玩、很有趣，但其實必須具備十八般武藝，面對所有不可知的變數，科技紫微網整理出「最適合當社群小編」TOP4星座，快來看看你有沒有社群小編命！

▲「社群小編」這個職位聽起來很好玩，但其實必須具備十八般武藝。（示意圖／視覺中國CFP）



水瓶座

請繼續往下閱讀...

身為點子王的水瓶，常常能想出不一樣的行銷活動，像是當對手用影片宣傳時，水瓶就會使用最新的虛擬實境加上聲光特效以及觸覺體驗等花招，讓粉絲驚呼好特別，用別出心裁的行銷方式，維持社群互動的新鮮感，吸引更多新的粉絲。

射手座

幽默無極限的射手，總是能化腐朽為神奇，再平淡無奇的文，他的引言就是能讓人會心一笑，讓人忍不住想點進去看，而且射手座有人來瘋的特質，非常會炒熱氣氛，透過互動可以慢慢累積出黏著度高的粉絲。

處女座

大家常常誤會小編的工作只要發文而已，其實小編的工作內容很繁瑣，除了發文，還有回覆留言、規劃活動、數據分析等等工作，這對心思細膩的處女來說並不難，即使遇到突發狀況也不會慌亂，依然維持有條有理的經營節奏。

巨蟹座

身為小編，回覆留言是每天的日常工作，若是只有制式回應，很難贏得粉絲的心，尤其遇到負評時，更是考驗小編的智慧，此時巨蟹的柔情就是最佳利器，巨蟹能夠以同理心角度做出適當處理，讓粉絲留下好印象。