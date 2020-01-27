拿到性愛片「秒轉發百人LINE群」…還附女主臉書！他法庭裝傻下場曝

▲鄭姓男子日前取得女子香香（化名）與他人的性交影片後，竟將他傳至371人的LINE群組。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

41歲鄭姓男子日前取得女子香香（化名）與1名男子的性交影片後，竟直接轉傳至內有371人的LINE群組「尻很大第四分會射團」，還將香香臉書資訊一併附上，供特定多數人觀覽。桃園地院審結，依妨害風化及誹謗罪，判鄭男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

鄭男2018年12月12日中午拿到了香香與不明男子的性交影片後，竟馬上登入通訊軟體LINE，以一間食品公司的暱稱，將該性愛片上傳到內有371人的「尻很大第四分會射團」群組，同時還附上香香臉書帳號的截圖，供社團成員觀覽。

桃園地院審理時，鄭男否認有散布猥褻影像及加重誹謗的犯行，他辯稱自己當時並未先點開影片就直接傳到群組，以為單純只是一般成人片，而有關香香臉書資訊的截圖，也是不經意之下送出的，他不知道原來臉書截圖與性愛片的女主角為同一人，又他認為，該群組為隱密性社團，進入前有年齡審核（須滿18），算是有「適當的安全隔絕措施」，他本人真的是毫無犯意。

法官審酌，鄭男轉發該影片及女主角資訊的行為，客觀上確實能刺激或滿足他人性慾，足以毀損香香名譽，貶損她社會評價，衡量鄭男已為累犯，審結，依妨害風化及誹謗罪，判鄭男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

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