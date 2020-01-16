少女2個月6度賣春！姊姊傻傻變馬伕　62歲男30萬和解換緩刑

▲桃園62歲高姓男子見15歲少女晴晴（化名）缺錢花用，竟向她提議以每次2000至2500元不等的代價發生關係。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者徐愷昕／桃園報導

桃園62歲高姓男子見15歲少女晴晴（化名）缺錢花用，竟向她提議以每次2000至2500元不等的代價發生關係，晴晴答應後於2個月內與高男性交易6次，直到晴晴媽媽驚覺有異事件才曝光。法官審結，依妨害性自主罪判高男有期徒刑1年6月，但因高男以30萬與對方父母和解，獲判緩刑4年。可上訴。

高男見15歲的國中少女晴晴想賺錢，便對她開出條件，以每次2000至2500元不等的代價發生關係，晴晴答應後就開始瞞著家人，在2018年4至6月間一共6次，請託不知情的姐姐騎機車載她去高男住處，與高男發生性行為。同年6月某日，晴晴媽媽驚覺女兒手機常出現奇怪訊息，驚覺有異，性交易事情才曝光。

法院審理時，勘驗晴晴於恩主公醫院開立的處女膜傷害診斷書，認定高男犯行屬實。法官認為高男明知晴晴未滿16歲，對性自主決定權及認知未成熟，還與她發生關係，審結依妨害性自主罪共6罪，判高男有期徒刑1年6月，但考量他犯後坦承犯行，雙方以30萬達成和解，晴晴父母也同意給予緩刑，最後判高男得緩刑4年，但緩刑期間須付保護管束，並不能再以任何方式與晴晴聯絡。可上訴。

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