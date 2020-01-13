「去死」女韓粉造謠陳菊貪汙500億挨告！爽飛歐洲卻喊沒錢賠償和解

▲女韓粉（左）嗆女學生「去死」，事後還於網上造謠陳菊貪汙500億而挨告 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者孫于珊／台北報導

一名楊姓女韓粉不僅在高雄一家煎餅店怒飆女學生「去死」，登上新聞版面，還在個人臉書、社團內，指控民進黨籍總統府秘書長陳菊貪汙500億而挨告妨害名譽。台北地院依誹謗罪判楊女拘役50日，得易科罰金5萬元，目前楊女不服判決，上訴二審中；民事賠償部分13日開庭，對於楊女大喊沒錢賠償致和解未果，陳菊的律師表示，重點是「道歉！」

13日民事開庭僅雙方辯護律師到庭，針對和解條件，陳菊一方原先向楊女求償300萬元，並要求她要在四大報及個人臉書上公開道歉，但楊女說她沒錢、無法接受，甚至事後還接受網紅比特王訪問，繼續在網上抹黑陳菊。陳菊的律師當庭強調，和解重點不是錢，而是「澄清致歉！」並表示，為促成和解願退一步，將求償金額從300萬元降低至15萬元，且是以楊女個人名義將這15萬元捐給高雄市政府青年創業發展基金會。

陳菊願意和解，但楊女迄今未有任何回應，楊女的律師當庭傳LINE訊息給楊女，卻遭已讀不回；律師同時也向法院聲請傳喚楊的女兒到庭作證，以證明楊女在臉書PO出文章後，女兒有詢問她是否經過查證，若無，就要刪除文章，而楊女也立刻刪文。目前楊女皆已刪除相關臉書訊息。

事實上，楊女早先在2019年4月間，不滿前澎湖縣長高植澎，在臉書質疑李佳芬沒把版稅捐出去，「出征」高植澎臉書，辱罵「混蛋」、「丟臉」、「您不是女人生的」等語，遭高植澎提告。之後又因在高雄一家煎餅店聽到女學生批評韓國瑜任高雄市長沒做事要罷免他，而飆罵女學生「去死」，成為了媒體口中的「去死韓粉」；同年8月，楊女出國歐洲時，又在臉書及數個韓粉社團內，散佈謠言指陳菊貪汙500億元，更指稱韓國瑜當選總統，才能將這些人送到大牢等語，遭陳菊提告。

雖然事後楊女在臉書打「悲情牌」，向陳菊「溫情喊話求饒」，稱是一時衝動，才會在臉書轉貼陳菊貪汙的事件洩憤，也說道，「沒多久我就刪除了」，「我對陳菊小姐感到萬分的抱歉，對不起我以後不會了」、「台灣不能沒有您們的」。除了向陳菊道歉外，更說自己「沒有錢、沒有房子、更沒有健康的身體」、「您（陳菊）大人有大量，請您放過我」、「我一定會修正自己的言行舉止，也會告訴大家陳菊小姐是個有肚量的好人」。可惜陳菊並不領情，依然將她告上法院。

►少女的秘密都在這裡！

【更多新聞】

►「蓋布袋」猛K頭…鮮血流滿公車！3學長霸凌國一生 在旁30同學竟漠視

►嘉義某大學女研究生5樓墜地亡！同學目睹驚嚇...校方啟動急性減壓輔導

►2女搶愛劈腿男…她竊錄性愛片嗆情敵：夠蕩！反被酸「技巧差」雙重打擊