獲緩刑嗆「高鐵司機約長期、小又軟」　高雄女逼公開全臉照賠6萬

記者黃翊婷／綜合報導

住在高雄的小琳（化名）因為一些細故與阿輝（化名）鬧得不愉快，去年7月間竟然自製傳單指控對方搞外遇、又小又軟，不僅張貼在超商，還貼到高鐵某列車的廁所內，反而害自己吃上妨害名譽的官司，被橋頭地院法官依散布文字誹謗罪判處2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，小琳2019年7月28日中午12時許前往高雄某超商，先是列印出阿輝的臉部照片，再張貼一張寫滿控訴的傳單，內容為「約長期，一直講自己在高鐵當司機很有錢！聽你在唬爛！說最會，做的時候小又軟。結果講好付款的時間到還不付錢！你講你老婆外遇你很難過想自殺，我安慰你不要想太多。結果！還不是自己找女人。勸你在時間內付錢，否則公布全臉照片」。

▲小琳自製傳單指控阿輝外遇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

但事情到這裡還沒有結束，小琳在超商貼完傳單，立即跑到高鐵左營站搭車，並在某列車的廁所內張貼相同的傳單，企圖用這樣的方式毀損阿輝的名譽，最後反而被對方告上法院。

由於小琳對於自己的行為坦承不諱，加上有現場照片、監視器畫面翻拍照片為證，橋頭地院法官認為，她只是因為細故爭執就做出毀損他人名譽的事，讓阿輝和妻子飽受旁人異樣眼光，考量到她去年1月同樣因為誹謗挨告，被判處拘役50日、緩刑2年確定，沒想到半年後再犯，顯然並未從前案中記取教訓，當事人也表明不願意和解，最後依散布文字誹謗罪判她2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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