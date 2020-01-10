「妳抵抗反而讓我有反應」　交大研究生對女家教摟肩揉胸獲緩刑

▲交通大學吳姓研究生透過網路，尋找林姓女碩士到租屋處教英文，途中趁有機可乘，強制猥褻得逞。（圖／取自圖庫123RF）

記者徐愷昕／台北報導

交通大學吳姓研究生透過網路，尋找林姓女碩士到租屋處教英文，途中趁有機可乘出言挑逗，「妳今天有化妝嗎？」，接著還伸出手撫摸、搓揉她右胸與腰部，強制猥褻得逞。林女嚇得急反抗，不料吳男竟回應，「妳現在這樣抵抗，反而讓我有反應了」。新竹地院一審判吳男1年4月，二審高院駁回上訴，但給予緩刑5年。

吳男2017年3月使用假名在網路上刊登尋找英文家教的資訊，並約林女到咖啡廳見面，進而回到家中教學。等林女進入租屋處後，吳男直接將門鎖上，撫摸對方的頭說，「妳今天有化妝嗎？」、「妳有染過頭髮嗎？頭髮顏色怎麼不一樣？」

林女當下嚇得急閃躲，在準備脫逃之際，吳男恐嚇，「妳繼續這樣的話我就要對妳使用暴力！」、「妳轉過去，我喜歡從背後抱人」，林女聽到後作勢要大叫、摔東西，吳男竟續稱，「妳現在這樣抵抗，反而讓我有反應了知道嗎？」同時還伸出手，一手環繞林女肩膀、脖子，另一手搓她胸與腰部。林女情急之下咬了吳男臉頰，暫時逃脫後，馬上完簡訊向男友求救，才順利獲救。

法院審理時，吳男否認犯行，他辯稱林女看上他的家庭背景，想藉機跟他發生關係成為男女朋友，被拒絕後才惱羞報警，全都是設局的陷害性報復；另外，他拒絕林女時說，「你剛才吃飯為何沒給我錢，你是靠試教出來騙吃騙喝」、「你男朋友知道你那麼賤嗎？如果妳再做這樣的要求，我就告訴他，妳是這樣的人」，對方才會失控咬他的臉，決定提出傷害告訴，但這部分檢方不起訴林女。

法官審酌，吳男跟林女本來就不相識，無冤無仇，但他卻不顧女方感受，侵害林女身體自主權，讓她身心受創，事後不僅否認犯行還提告林女傷害，犯後態度難認良好。一審新竹地院判吳男1年4月，二審台灣高院駁回吳男上訴，但給予緩刑5年。

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