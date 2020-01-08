「他們是兄妹」鄰居姊妹猛造謠　女兒還問：我是親生嗎？夫妻崩潰獲賠31萬

▲鄰居長期造謠，女子與丈夫精神崩潰要求賠償。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／台北報導

何姓女子因為鄰居林姓姊妹不斷造謠指稱她與丈夫是「兄妹」，小孩也是「代理孕母」所生，造成她的女兒還反問是否親生，長時間下不堪其擾，提告誹謗並且向林姓姊妹求償14萬、48萬元，一審士林地院判賠5萬、8萬元，二審經上訴遭法院駁回，林姓姊妹再提抗告，移交高等法院審理，改判6萬、25萬元，全案定讞。

判決指出，林姓姊妹大肆散布「2人為兄妹」、「何女外表長得像婆婆」、「丈夫應該是哥哥」、「何女的女兒為代理孕母所生」等，讓何女的女兒甚至起疑心，反問母親「我是你生的嗎」，更造成何女與丈夫飽受其他住戶的異樣眼光，精神十分痛苦。



林姓姊妹則辯稱，是透過住家監視器可看出何女外表長得像婆婆，有「抱洋娃娃」的身影出現，認為對方是代理孕母。一審士林地院判2人賠5萬、8萬元，上訴被駁回再提抗告，高等法院審理時，法官勘驗監視器後，認為畫面模糊，不採信林姓姊妹的說詞，除原判賠金額外，2人要再給付1萬元、17萬元，全案確定。



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