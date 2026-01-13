　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太子集團詐騙「崩牙駒」也有份　美國隱匿收賄官員

圖、文／鏡週刊

陳志四處詐騙，並將贓款藏在全球各地，藉洗錢將太子集團的黑錢漂白，除了自有經營的業務，如網絡賭博、虛擬幣與加密挖礦外，還透過奢華旅行與消費大量昂貴物品，如手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、豪宅、名車等高端收藏品和稀有藝術品，包括透過紐約拍賣行，購得畢卡索真跡名畫洗錢。

太子詐騙全球崩2／勾結三合會「崩牙駒」　美情報網認證太子集團成中國外圍犯罪網

▲陳志（左2）叱吒柬埔寨多年，圖為他與柬國前總理洪森（右2）合照，顯見他的政商實力堅強。（圖／鏡週刊提供，下同）

此外，根據美方近年來多起制裁也發現，陳志與惡名昭彰的澳門三合會角頭、綽號「崩牙駒」的尹國駒串聯，尹國駒曾是香港及澳門有名的黑幫教父，1999年因放高利貸、洗錢及擁有軍火遭判刑13年10個月，直到2012年才出獄。

尹國駒出獄後領導當地洪門，發行10億枚洪門加密貨幣，美方懷疑與中共統戰部有關，早在2020年對尹制裁，並懷疑他在中共「一帶一路」政策下，掩蓋在東南亞的跨國犯罪網絡，包括在緬甸搞非法賭場，透過他旗下的十四K幫從事毒品販運，並在帛琉成立洪門，另創據點。

太子集團跨國犯罪組織架構

▲太子集團跨國犯罪組織架構。

美方還查出，太子集團與帛琉具有中方色彩的海外華人聯合會密切往來，尹國駒2018年於帛琉爭取賭場牌照時，透過該組織結識帛琉高層。由於陳志繞道台灣在帛琉洗錢，加上他年僅38歲，各界盛傳他是中共政治集團福建幫成員，如今太子集團遭英美等國瓦解，引起各國密切關注。

此外，陳志還指派未曝光的共犯專職負責「風險管控」，行賄連同中國在內的眾多外國執法人員。根據美方資料顯示，2023年5月，中國公安部高官與陳志心腹溝通，稱可讓太子集團人員脫身，條件是照顧該名官員的兒子作為交換，雙方一拍即合，陳志行賄後換來短暫平安，至於該名官員是誰？美方藏了一手，並未在起訴書中揭露。

陳志在詐騙園區建立手機農場，透過門號及科技串聯，以亂槍打鳥方式誘騙民眾上當。（翻攝《紐約郵報》）

▲陳志在詐騙園區建立手機農場，透過門號及科技串聯，以亂槍打鳥方式誘騙民眾上當。

此外，同年7月，陳志另名手下指示一名中國執法人員，讓當地警察替太子集團敲詐商家，美方掌握雙方對話，陳志手下稱「讓警察先去搶…再以我和我公司名義談保護，先搶再保」，該次對話中，陳志的手下還吹噓：「每當園區被嚴查，我們都安然無恙。」透過金脈與中國公安部官員建立溝通管道的陳志，還經常炫耀自己可直達天聽，與中國國安部等單位聯繫，以行賄換取執法資訊。


更多鏡週刊報導
太子詐騙全球崩3／豪宅名車遊艇全被扣　陳志網紅女友白皙美腿照曝光
太子詐騙全球崩4／陳志遭抓補遣返中國　美國起訴追贓恐成司法黑洞
太子詐騙全球崩／砸數百億送遊艇、名錶還不夠　起訴書揭太子集團陳志行賄中國高官

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

3賊連偷工地電纜線　黑衣黑褲加漁夫帽...穿制服犯案畫面曝

快訊／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警驚傳家中身亡

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

3賊連偷工地電纜線　黑衣黑褲加漁夫帽...穿制服犯案畫面曝

快訊／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警驚傳家中身亡

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

社會熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

快訊／高雄死亡車禍　25歲騎士不治

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

30歲女吃完大餐「2天就病逝」　醫揭恐怖病因

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面