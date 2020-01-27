男公關界帝王當之無愧！　18歲休學入行、9年後年收破億還身兼企業家

▲當今男公關界帝王ROLAND，在18歲那年休學踏入這行，短時間創下年收入破三億日幣。（圖／台灣角川提供）

生活中心／綜合報導

「這世界上只有兩種男人。我，和我以外的。」能自在從口中說出如此猖狂的話，就屬男公關界帝王ROLAND！年僅27歲的他，總是頂著一頭金髮、身著華麗服飾出現在螢光幕前，靠著帥氣的外型、高超的社交技巧及華麗高調的行事作風，讓他在短時間內成為年收入破三億日幣的男公關界傳奇人物，尤其是看似自負卻又超有道理的經典名言，在台日兩地引起旋風。

ROLAND在18歲那年，毅然決然休學當男公關，經歷了長時間的磨練，終於成為當今收入最高的第一男公關，除此之外還同時是一名時尚模特兒、藝人及企業家。2020年台灣發行ROLAND首本中文版著作《ROLAND 我，和我以外的。》將他的名言集結成冊，除了要告訴你每句名言的背後含意，也讓你看見他嚴格要求自己的專業意識又從何而來？以下盤點ROLAND經典名言並附上選摘。

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▲2020年台灣發行ROLAND首本中文版著作《ROLAND 我，和我以外的。》將他的名言集結成冊。（圖／台灣角川提供）

「這個世界上只有兩種男人，我，和我以外的。」

我從年少時期開始就覺得自己是一個特別的人，我並不歸屬於何處，也打從心底不想歸屬於何處，我就是這樣的孩子。還記得，我甚至連要分班都感到抗拒。因此，這句話是我從年少時期開始就經常說的話。

這所學校只有兩種學生，我，和我以外的（笑）。被歸類為「某某系」或是「某某類型」的人而活，我才不要這樣。在我長大成人後，我注意到一件事。想完成有歷史性的某件事情，就必然需要有某種程度的利己主義，並且要相信自己是特別的存在。

本來，要以特別的存在自居，理所當然就必須付諸努力，以及有發想的獨創性與勇氣。以「我以外」的身分活著，應該會輕鬆好幾倍吧。和周遭的人們一樣也無妨。成為被分類的其中一人也無所謂，或許安於現狀很輕鬆也不一定。

不過，無論再怎麼輕鬆和舒適，我也不想踏上「我以外」的人生。縱使累人、辛苦、要做出怎麼樣的犧牲，我都想當獨一無二的「我」。

我想成為連自己的分身也束手無策，獨一無二的「我」。今後，我應該也會繼續這麼說吧。這個世界上只有兩種男人，我，和我以外的。

▲年僅27歲的ROLAND，曾說出看似自負卻又超有道理的經典名言。（圖／台灣角川提供）

「我沒有在睡覺。只是在看眼皮的內側而已。」

我每天都要處理忙碌的行程，有時候就難以確保有充足的睡眠時間。偏偏在這種時候，就會有重要的會議。

有人連絡我，告知我成為日本頂尖知名活動的活動大使候選人。這是在男公關業界誰也沒有參加過的一項大型活動。別說我了，連經紀人也認為這是個難得的機會！我感到幹勁十足。

接著，終於到了面試兼企劃會議的日子。接待室來了好幾位拿著企劃書的大人物。我本打算卯足幹勁參加會議，結果卻非常想睡（笑）。不幸的是，對方說話者的聲音又是使我感到非常舒服的耳語，助長了我的睡意……

社會上的一般人們原本就有「畢竟是男公關，實在懶散」的刻板印象。如果我睡著了，就會更加深這種印象。不過，人類真的很不可思議，越是想著不能在此時睡著，反而越想睡。

就從結果說起吧。我睡著了。這是非常重要的工作面試與企劃會議。經紀人發現我竟然在這種場合下睡著，把我叫了起來，然而大家的視線，實在很稅利。

「啊──啊──要任用ROLAND還真是有風險，真不像話耶──」

「這必須要跟角色分配負責人報告才行啊──」

他們的視線，彷彿在這麼說一般。很不可思議地，在被逼迫到這般逆境之時，人類就會有意料之外的發想。若此時只是道個歉，這鐵定任誰都能做到。能拯救我脫離這四面楚歌的窘境者，就是我那高尚講究的世界級幽默感。不知為何，我就是如此確信著。於是，我說了這麼一句話。

「我沒有在睡覺，只是在看眼皮的內側而已。」……真不愧是我，這是多麼藝術性的回答啊！

首先，我從正面否定了睡著了的這個事實，也展現出我強烈的意志。再者，儘管眼皮是離眼睛最近的存在，卻沒有任何人的視線願意停留。我並沒有無視如此悲慘的眼皮，而是用滿溢的慈悲心仔細地凝視它。

我若無其事地展現出這等如同溫柔化身的男子魅力。這可以說是兼具了強大與溫柔的二代同堂住宅吧，這種傳說級的裝蒜，可是會名留青史的。大家聽到我這麼說之後，凍結的空氣一瞬間颳起了爆笑的旋風，這就不需要我多說明了吧。

結果，在數位候補中，我得到身為主要大使的機會。後來，我向角色分配負責人詢問此事時，對方對我說：「雖然還有許多因素，不過那時你所說的那一句話，使我確信要用ROLAND這個人呢。」

誠心誠意道歉當然很重要。然而，在命懸一線的危機之際，能拯救你的力量是幽默感。這個事件，使我再次認知到幽默感那深不見底的力量。