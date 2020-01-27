　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男公關界帝王當之無愧！　18歲休學入行、9年後年收破億還身兼企業家

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／台灣角川提供）

▲當今男公關界帝王ROLAND，在18歲那年休學踏入這行，短時間創下年收入破三億日幣。（圖／台灣角川提供）

生活中心／綜合報導

「這世界上只有兩種男人。我，和我以外的。」能自在從口中說出如此猖狂的話，就屬男公關界帝王ROLAND！年僅27歲的他，總是頂著一頭金髮、身著華麗服飾出現在螢光幕前，靠著帥氣的外型、高超的社交技巧及華麗高調的行事作風，讓他在短時間內成為年收入破三億日幣的男公關界傳奇人物，尤其是看似自負卻又超有道理的經典名言，在台日兩地引起旋風。

ROLAND在18歲那年，毅然決然休學當男公關，經歷了長時間的磨練，終於成為當今收入最高的第一男公關，除此之外還同時是一名時尚模特兒、藝人及企業家。2020年台灣發行ROLAND首本中文版著作《ROLAND　我，和我以外的。》將他的名言集結成冊，除了要告訴你每句名言的背後含意，也讓你看見他嚴格要求自己的專業意識又從何而來？以下盤點ROLAND經典名言並附上選摘。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／台灣角川提供）

▲2020年台灣發行ROLAND首本中文版著作《ROLAND　我，和我以外的。》將他的名言集結成冊。（圖／台灣角川提供）

「這個世界上只有兩種男人，我，和我以外的。」

我從年少時期開始就覺得自己是一個特別的人，我並不歸屬於何處，也打從心底不想歸屬於何處，我就是這樣的孩子。還記得，我甚至連要分班都感到抗拒。因此，這句話是我從年少時期開始就經常說的話。

這所學校只有兩種學生，我，和我以外的（笑）。被歸類為「某某系」或是「某某類型」的人而活，我才不要這樣。在我長大成人後，我注意到一件事。想完成有歷史性的某件事情，就必然需要有某種程度的利己主義，並且要相信自己是特別的存在。

本來，要以特別的存在自居，理所當然就必須付諸努力，以及有發想的獨創性與勇氣。以「我以外」的身分活著，應該會輕鬆好幾倍吧。和周遭的人們一樣也無妨。成為被分類的其中一人也無所謂，或許安於現狀很輕鬆也不一定。

不過，無論再怎麼輕鬆和舒適，我也不想踏上「我以外」的人生。縱使累人、辛苦、要做出怎麼樣的犧牲，我都想當獨一無二的「我」。

我想成為連自己的分身也束手無策，獨一無二的「我」。今後，我應該也會繼續這麼說吧。這個世界上只有兩種男人，我，和我以外的。

▲▼ 。（圖／台灣角川提供）

▲年僅27歲的ROLAND，曾說出看似自負卻又超有道理的經典名言。（圖／台灣角川提供）

▲▼ 。（圖／台灣角川提供）

「我沒有在睡覺。只是在看眼皮的內側而已。」

我每天都要處理忙碌的行程，有時候就難以確保有充足的睡眠時間。偏偏在這種時候，就會有重要的會議。

有人連絡我，告知我成為日本頂尖知名活動的活動大使候選人。這是在男公關業界誰也沒有參加過的一項大型活動。別說我了，連經紀人也認為這是個難得的機會！我感到幹勁十足。

接著，終於到了面試兼企劃會議的日子。接待室來了好幾位拿著企劃書的大人物。我本打算卯足幹勁參加會議，結果卻非常想睡（笑）。不幸的是，對方說話者的聲音又是使我感到非常舒服的耳語，助長了我的睡意……

社會上的一般人們原本就有「畢竟是男公關，實在懶散」的刻板印象。如果我睡著了，就會更加深這種印象。不過，人類真的很不可思議，越是想著不能在此時睡著，反而越想睡。

就從結果說起吧。我睡著了。這是非常重要的工作面試與企劃會議。經紀人發現我竟然在這種場合下睡著，把我叫了起來，然而大家的視線，實在很稅利。

「啊──啊──要任用ROLAND還真是有風險，真不像話耶──」

「這必須要跟角色分配負責人報告才行啊──」

他們的視線，彷彿在這麼說一般。很不可思議地，在被逼迫到這般逆境之時，人類就會有意料之外的發想。若此時只是道個歉，這鐵定任誰都能做到。能拯救我脫離這四面楚歌的窘境者，就是我那高尚講究的世界級幽默感。不知為何，我就是如此確信著。於是，我說了這麼一句話。

「我沒有在睡覺，只是在看眼皮的內側而已。」……真不愧是我，這是多麼藝術性的回答啊！

首先，我從正面否定了睡著了的這個事實，也展現出我強烈的意志。再者，儘管眼皮是離眼睛最近的存在，卻沒有任何人的視線願意停留。我並沒有無視如此悲慘的眼皮，而是用滿溢的慈悲心仔細地凝視它。

我若無其事地展現出這等如同溫柔化身的男子魅力。這可以說是兼具了強大與溫柔的二代同堂住宅吧，這種傳說級的裝蒜，可是會名留青史的。大家聽到我這麼說之後，凍結的空氣一瞬間颳起了爆笑的旋風，這就不需要我多說明了吧。

結果，在數位候補中，我得到身為主要大使的機會。後來，我向角色分配負責人詢問此事時，對方對我說：「雖然還有許多因素，不過那時你所說的那一句話，使我確信要用ROLAND這個人呢。」

誠心誠意道歉當然很重要。然而，在命懸一線的危機之際，能拯救你的力量是幽默感。這個事件，使我再次認知到幽默感那深不見底的力量。

ET快訊
阿富汗空難大逆轉！塔利班擊毀美E-11A　機上官員全喪命
2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C
林志玲陪AKIRA現身葛萊美！穿超辣「前後左右全開」深溝現形
澎湖4疑似病例隔離2天　武漢肺炎「檢驗結果」出爐！縣府緊急說
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「你的年薪只是我的時薪」！日本第一牛郎進軍珍奶　杯上「金句」超霸氣

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

日本「牛郎界帝王」超反差豪宅大公開！　羅蘭自爆3怪癖：非常討厭開關

黑粉辣嗆「有種進東大！」　歌舞伎町帝王展高EQ神回:我花錢蓋就好了

日牛郎之王開展覽　VIP還可身歷其境「VR互動接客」　享受眾多牛郎圍繞

友勸「長夾才招財」每年生日堅持送！他習慣用短夾苦惱：有差嗎...掀熱議

2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C　合歡山降冰霰

經營社群想吸睛？前GQ副總編傳授　邏輯清晰、打動人心的「精準寫作力」

催促生第二胎！糖尿病媽「再生可能會死」　長輩竟回：沒關係啊妳還年輕

高雄妹買飲料！阿公手一拉「杯套神奇復甦」　網跪教學：正港ㄟ環保

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

翻身啦！實探6家頭獎彩券行　狂試30張刮刮樂喊：有有有

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

美國學生餐廳自助沙拉夾到飽！　可樂10秒變冰沙感！他爽嗑5餐

「開車撞到豬的機率有多高？」　網看畫面不爭氣笑了：過年加菜

友勸「長夾才招財」每年生日堅持送！他習慣用短夾苦惱：有差嗎...掀熱議

2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C　合歡山降冰霰

經營社群想吸睛？前GQ副總編傳授　邏輯清晰、打動人心的「精準寫作力」

催促生第二胎！糖尿病媽「再生可能會死」　長輩竟回：沒關係啊妳還年輕

高雄妹買飲料！阿公手一拉「杯套神奇復甦」　網跪教學：正港ㄟ環保

上菜市場想凹攤販買菜送蔥？談判力就是你的超能力

獨／護國舞小姐古典旗袍正面曝！神似女子天團藝人...濃眉大眼+性感長捲髮...

跟進華航！長榮28日起飛陸「各艙皆冷餐」　4項服務停止提供

春遊VS秋冬遊　經費差4倍、多補150萬間房！業者：不無小補

獨／染武漢肺炎爽玩2小時害春節停業2天　金芭黎求償台商？店家說話了...

他點名「南港8+9多」！好奇一問：是因為貧窮落後嗎　秒遭新莊三重人反駁

友勸「長夾才招財」每年生日堅持送！他習慣用短夾苦惱：有差嗎...掀熱議

不斷更新／北京新增1人死亡！搶救6天宣告不治　武漢肺炎81死

新年看這包，滿手都紅包！　3位西洋男偶像轉大人「露肌肌」賣內褲

徐玄出國玩「飄逸洋裝」美得像仙女！　網友查出「驚人低價」呆了：果然時尚靠臉

傳政府暫發港澳居民入台證　陸委會：絕非事實

快訊／阿富汗空難大逆轉！塔利班宣稱擊毀美國空軍E-11A　機上官員全數罹難

過年都在牌桌上...小心「梨狀肌」抗議　醫曝久坐下場：比輸錢還痛！

幸福空間／神明桌擺放重點！臥房、廚衛、堆雜物全都NG

2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C　合歡山降冰霰

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣出現第5例武漢肺炎！

陸客「乾脆死在這邊」…地勤PO影崩潰

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

玩2小時害停業2天　金芭黎說話了

大陸返台旅客蓄意對檢疫人員「咳嗽嘻笑」

初三「赤狗日」外出拜年恐窮整年

武漢肺炎「第五例與首例搭同班機」　座位距離差20幾排

即／華航班機2人發燒　傳是武漢旅行團

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

保險套丟桌上…媽媽一看羞爆！　妹子曝驚人功能

全台口罩之亂　經濟部3點回應了

更多熱門

相關新聞

渣老公帶小三不倫旅行！正宮求助帝王級牛郎

渣老公帶小三不倫旅行！正宮求助帝王級牛郎

日本不倫醜聞頻傳，東出昌大、渡邊杏明星夫妻承認分居，老公在老婆懷第三胎時出軌，成了女性公敵。有一位人妻也飽受丈夫不倫背叛，為此上網向「帝王級牛郎」羅蘭（Roland）求救，對方的回應被網友推爆。

「晨神」林依晨超勵志正能量12金句

「晨神」林依晨超勵志正能量12金句

陶晶瑩超中肯戀愛10金句

陶晶瑩超中肯戀愛10金句

張忠謀放閃　預告完成自傳第一章

張忠謀放閃　預告完成自傳第一章

日帝王牛郎進軍珍奶　杯上金句超霸氣

日帝王牛郎進軍珍奶　杯上金句超霸氣

關鍵字：

日本男公關ROLAND羅蘭名言自傳

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

畫面曝！Kobe直升機墜毀9人全罹難　13歲女兒也身亡

台藝人夫妻宣布「捐8600萬抗武漢肺炎」

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

快訊／41歲湖人傳奇布萊恩驚傳墜機身亡

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

Kobe墜機身亡　鐵漢錢德勒爆哭

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機大霧撞山墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

快訊／Kobe墜機亡！罹難人數更新至9人

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

台灣出現第5例武漢肺炎！

口罩禁輸陸？石明謹：囤1個月只夠我用1天

陸客「乾脆死在這邊」…地勤PO影崩潰

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面