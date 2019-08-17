日本「牛郎界帝王」超反差豪宅大公開！　羅蘭自爆3怪癖：非常討厭開關

▲羅蘭介紹自己的隨身打火機。（圖／翻攝自blibli）

記者張靖榕／綜合報導

日本「牛郎界帝王」羅蘭（Roland）深受貴婦喜愛，擁有數量龐大的女性粉絲，毫不隱藏無可救藥的自戀性格的他，26歲年收入已經站上3億日圓大關（約新台幣8800萬元）。他日前接受日本綜藝節目到家裡採訪，高樓層豪宅內部簡潔的設計風格展現在世人面前，沒想到外表華麗，在外生活五光十色世界裡的羅蘭，家中的一切幾乎都是黑白的。

日本電視節目《今夜比一比》（今夜くらべてみました），8月7日播出了羅蘭家的樣貌。一頭金色長髮，外表秀麗的羅蘭為節目人員介紹自己家中的各個空間和家具，從客廳到臥房，每一處都是以黑白兩色，大理石地板、長几反光的黑色鏡面，和空曠櫃子裡頭擺設的幾支玻璃杯，都與羅蘭給人浮華溫熱的一面相差很多。

▲▼羅蘭不喜歡有曲線的東西。（圖／翻攝自blibli）

羅蘭說他討厭圓形的東西，反而喜歡沒有曲線的物品，所以屋內家具都是四方體，例如電視、沙發、桌子和畫。至於臥房內只有空蕩蕩的一張床，沒有枕頭和棉被，原因是「不就會軟綿綿的嗎？會變成圓形啊」，因此平常睡覺時就是直接躺在一張什麼都沒有的床上。羅蘭又透露自己的另一項怪癖，他非常討厭開關，只要看到它們就會情緒低落，所以當初有要求屋內的所有開關都得設計成隱藏式的。

不僅酒櫃擺的東西少，羅蘭的衣櫃也只放了一件西裝外套和2件T恤，另外3件則是內衣，因為他不想要太多東西搞得自己很累，或讓腦袋過於混亂，「選衣服很浪費時間」，所以一整年都穿同一件西裝外套。





▲羅蘭晚上會把手機放到箱子裡。（圖／翻攝自blibli）

認為現代人太常滑手機，厭惡機不離身之人生的羅蘭，在家中角落擺了一個木箱，會在晚上睡覺前把手機放進去關好，讓自己能夠遠離這種會把人吸住的科技產品，「不想看著10公分大的畫面死去。」

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