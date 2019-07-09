黑粉辣嗆「有種進東大！」歌舞伎町帝王展高EQ　神回：我花錢蓋就好了

▲日本牛郎羅蘭。（圖／擷取自羅蘭 Instagram）

實習記者梁家源／綜合報導

「我要讓全東亞的女孩子都能感到幸福！」的日本牛郎羅蘭（Roland），以俊俏臉龐與過人精力博取女性的歡心。年僅26歲的他，年收入高達3億日元（約新台幣8600萬元），號稱「歌舞伎町帝王」。個性極度自戀的羅蘭時常遭到酸民攻擊，但他總可以幽默從容的回嗆，辛辣的口吻也創造了許多金句，讓許多黑粉轉變為他的粉絲。

羅蘭20歲就當上公關店的董事，在歌舞伎擁有7間店，2018年還創下單月撈金6000萬日幣（約台幣1724萬元）的紀錄，並擁有眾多名言，如「我要讓全東亞的女孩子都能感到幸福」、「世界上只有兩種男人，我和其他人」、「女人只需要靠麵包、水和我就能活」。他經常在推特上和粉絲分享日常、互動，也會回覆問題，不管何種問題，羅蘭都能秀出高EQ回覆，來看看他和網友們的問答：

1.酸民：你是個男人，為何你要留長髮？

羅蘭：因為我從來沒失戀過。

▲羅蘭留著一頭長髮。（圖／翻攝自羅蘭 Instagram）

2.網友：你有這麼厲害，那你為什麼會有一年的低潮期？

羅蘭：因為時代跟不上我的腳步。我想在江戶時代，Supreme（知名潮牌）也沒有人會買吧？

▲網友的留言。（圖／擷自取羅蘭 official Twitter）

3.網友：東京大學的學生不承認你的本領，你如果那麼有本事的話就考進東大給我們看，我們在東京大學等你。

羅蘭：「學校」對我來說，不是一個去「學習」的地方，而是我可以花錢「蓋」的地方。

▲網友的留言。（圖／擷自取羅蘭 official Twitter）

4.網友：你說自己的能力是超一流，那你去紐約跟別人比個高下啊，乾脆別留在東京了。

羅蘭：東京和紐約的區別，就是我在不在而已。都是很棒的城市，大家當個好朋友吧。

▲羅蘭健身照。（圖／擷自取羅蘭 official Twitter）

5.網友：羅蘭覺得什麼是真正屬於自己的職業？

羅蘭：真正屬於自己的職業是當你中了頭彩，你隔天還是會準時來上班。

▲羅蘭。（圖／擷自取羅蘭 official Twitter）

6.網友：花粉症讓我感覺快死了，我該怎麼辦？

羅蘭：不要多說，到我身邊吧，我呼出來的氣比空氣清淨機的氣還乾淨。

▲網友的留言。（圖／擷自取羅蘭 official Twitter）

羅蘭除了是牛郎，還身兼模特兒、作家，誘人的身材加上性感嗓音，擄獲不少女人心，近日他到名古屋百貨舉辦個人展，還有VR虛擬接客、握手會，吸引粉絲大排長龍，多年的超高人氣屹立不搖。讓許多網友佩服的是，就算羅蘭被酸民攻擊，他還是能用幽默口吻一一回覆留言，高EQ金句更成為不少人的心靈雞湯。