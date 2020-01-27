醉女車被刮花怒報警！大鬧派出所還猛踹女警肚　法官認「不是故意」判無罪

▲女子酒後赴警局報案，卻情緒失控大鬧還出腳踹女警。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／桃園報導

女子小乃（化名）酒後因車子遭刮赴警局報案，卻情緒失控與在場員警爆發衝突，還怒嗆，「你這是什麼態度」，隨後被上銬制伏，她竟氣得朝一名劉姓女警肚子猛踹，當場被依妨害公務罪嫌送辦。法院審理後認為，警方沒辦法排除小乃是企圖掙脫的反應，且劉女也並未受傷，因此判小乃無罪。

判決書指出，小乃因車子被刮花，2018年8月初到楊梅分局草湳所報案。當時備勤的劉女見到她手拿啤酒，且渾身酒氣、無法溝通，於是請她先到休息區休息，但小乃卻情緒失控不斷對著另一名員警咆哮，「什麼態度！我可以告你」，但當場被上銬制伏。

不過，小乃卻仍抵死不從，最後出腳踹了劉女一腳，還與另名員警爆發拉扯，導致對方手部挫傷，小乃最後被依妨害公務罪嫌送辦。

法院審理時，小乃坦承與女警起爭執，但矢口否認妨害公務，辯稱自己是因為雙手被拉住，重心不穩才抬腳，並未踹到劉女，「我也是受委屈，希望警員幫我討回公道」。

劉女則出庭證稱，當時要將小乃銬在牆後，卻突然踹向她肚子，且這全程都被所內監視器錄下。另外，另名員警也表示，有看到小乃出腳踹向劉女，但不知道踹到哪。

法院審理時，勘驗相關筆錄，認為小乃當時情緒激動不斷掙扎，還試圖逃脫，且還不斷大吼「放開我」等語，並沒有辱罵、攻擊員警，認定她抬起右腳應是非刻意攻擊的行為，且劉女也並未受傷，證明小乃不是有目的性攻擊劉女，因此判她無罪。全案可上訴。

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