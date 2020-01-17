花11萬遊以色列！住「星空鬼屋+吃蒼蠅飯」　還險溺斃死海…旅行團崩潰求道歉

記者陳韻如／綜合報導

有民眾花費11萬4500元參加知名旅行社承辦的約旦以色列的團體旅遊，但他們返台後氣得控訴旅行社廣告不實，不僅原本的五星級「星空屋」殘破不堪，就吃飯的自助餐廳，都出現蒼蠅到處飛，還有團員吃了狂拉肚子，甚至有團員在死海溺水，差點回不來，而業者僅將人帶回飯店用氧氣急救，並提供水供催吐，讓他們相當無法接受。

▲花11萬遊以色列，卻住破爛帳篷，團員怒求道歉。（圖／翻攝東森新聞）

參加此旅行團的團員17日上午出面指控，花費11萬餘元的行程，卻住到牆壁殘破不堪，完全沒電的「星空鬼屋」，連馬桶的蓋子都還掉落在地上，且浴室內的香皂還是別人使用過的，讓團員忍不住直呼，「好可怕喔」。

▲除了住破爛帳篷，就連浴室馬桶蓋都掉落地面，讓團員直呼，「好可怕」。（圖／翻攝東森新聞）

此外，就連飲食也相當不堪入目，餐廳蒼蠅到處飛舞，相當不衛生，甚至有8名團員吃了後集體拉肚子，而更誇張的是，還有一名女團員在參加死海漂浮行程時，差點溺斃回不來，但業者及飯店醫生卻僅提供氧氣罩，再提供冷水供她催吐，也沒有任何積極處理措施。女團員事後泣訴，當時沒有救生員要救她，「要不是朋友在旁邊即時發現，恐怕就回不來了」。

▲不只住得不好，連吃得東西上都見到蒼蠅到處飛舞，還有團員因此拉肚子。（圖／翻攝東森新聞）

面對團員指控，旅行社業者也派人出面緩頰強調，曾經協調過，並答應每人賠償8千元，卻談判破局，預定在2月5日二次談判。對此，團員表示，並不是錢的問題，而是旅行社的消極處理態度，只是要一個公開道歉，也希望避免再有人上當受騙。

▲還有團員險些溺斃死海，但旅行社業者卻始終消極處理，讓團員們相當無法接受。（圖／翻攝東森新聞）

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