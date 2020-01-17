來台環島享美食溫泉！2俄籍女背包客無處搭棚睡　暖警留宿派出所度過寒夜

▲俄籍的茱莉與珍妮獲警邀請留宿派出所，不必在寒夜露宿街頭。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

來台環島的2名俄籍女子16日晚間行抵桃園市大園區時，因找不到可以過夜的地方，向大園警分局大園派出所求助，警方擔心她們的安全，邀請2人留宿派出所內度過寒冷的夜晚，讓身處異鄉的2人倍感窩心。

▲茱莉2人與員警打成一片並感謝提供食宿。（圖／大園警分局提供）

警方表示，俄籍的茱莉與珍妮在俄羅斯從事業務工作，因為聽說台灣有許多美食及溫泉，也想體驗華人的過年氣氛，因此特別安排了14天的假期，打算搭公車到各縣市慢慢欣賞台灣的風景，並選擇搭帳篷過夜的方式來節省預算。

▲2人並與女警葉慧君結為網友。（圖／大園警分局提供）

茱莉與珍妮於16日晚間搭乘桃園機場捷運到大園站下車，想尋找搭篷過夜的地方，但一路往市區走都沒有適合的場地，只好向派出所求助。員警得知2人的身分及來意後，擔心她們在外搭篷會有危險，便邀請2人在派出所過夜，並提供盥洗場所及熱食，解決她們的食宿問題。

茱莉說，她們曾去過東南亞其他國家旅行，但都沒有台灣人這麼熱情，這趟旅程也讓她們對於台灣留下更好的印象，十分感謝方的幫忙。17日茱莉2人離開前，精通英文的警員葉慧君還主動將2人加為通訊軟體好友，以便她們遇到問題時能找到人詢問，員警貼心的舉動讓2人都相當感動。

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