跨年夜勾少校直奔摩鐵！莒光甜心嬌喘聲走廊迴盪　正宮門外直擊心碎：快開門

▲林佳璇有著「莒光甜心」美名，卻介入已婚少校婚姻，讓正宮氣炸提告。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

記者陳韻如／綜合報導

國防部心戰大隊女少校林佳璇有著「莒光甜心」的稱號，但她卻被一名正宮爆料，介入同部隊男少校（簡稱H少校）的婚姻，且被正宮抓包後，還裝無辜喊，不知道對方已婚，並保證不再與對方聯繫。沒想到，林女卻仍與H少校糾纏，還在跨年夜與對方直奔南投民宿，更在入住時在房內激戰，嘿咻聲響徹雲霄，讓在門外守候的H妻當場氣炸，破門抓姦。

據《毅傳媒iWAKE》報導，H妻掌握了丈夫與小三林佳璇的跨年偷情之旅時，便帶著徵信業者準備來個捉姦在床。時間回到去年12月30日晚間6點多，H少校開著林佳璇的小轎車，兩人先駛出了營區，在台北市區便開始甜蜜約會，之後直奔南投民宿。

▲莒光甜心與少校雙雙入住南投民宿，還準備柚子酒，似乎想來個浪漫之夜。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

入住前疑似偷情的兩人，還特別買了烤雞、柚子酒，似乎打算度過浪漫的兩人時光。不過，林佳璇與H少校可能是擔心姦情露餡，在公共場合格外地小心謹慎，走進民宿時更刻意一前一後，想營造只是普通朋友的氛圍，但實際上，林佳璇與H少校一進入飯店房間，兩人便開始黏踢踢。

《毅傳媒iWAKE》記者直擊，30日當晚，林佳璇與H少校進入民宿後，迅速閃入303號房內，奇怪的是H少校不知何故，竟把自己的高筒靴擺在房門外。兩人一進房間便不再出門，躲在房內情話綿綿。

到了晚間10時許，可能是因為浪漫的氣氛加上美酒催化，兩人終於按耐不住愛火燃燒，竟然疑似做出羞羞的事，從一開始的嬌喘聲，瞬間變成了令人害羞地呻吟，且巨大的聲量穿透房門，連站在走廊外的記者，都能明顯聽到房內傳出的陣陣不堪入耳的喘息聲。兩人在房內耳鬢廝磨了將近1個小時，呻吟聲才漸漸止歇，而這一切聽在站在房門外的H妻耳裡，情何以堪。

▲2人入住民宿後在房內激戰，嘿咻聲響徹雲霄，讓正宮氣炸破門抓姦。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

H妻眼看幸福家庭的畫面，在眼前碎成一片片，12月30日晚間11點半左右，H妻帶著當地派出所員警，一同敲響303號房的房門。

「誰？」H少校問，H妻難過得一度不想回應，她繼續接連敲三次門，H少校也連問了「誰？」、「是誰？」H妻才開口說「是我！你認不得我的聲音嗎？」房內明顯沉默了30秒後，H妻喊出老公全名，並說道：「你開門，我們好好談。」H少校此刻似乎是認出老婆的聲音：「好，我會開門！」

但當H少校開門的那一霎那，看到門外的正宮帶著警察，一時之間似乎害怕了起來，急忙把房門關上，但H妻趕緊一個反手把門頂開，雙方一來一往，推擋了好幾回，H少校這時發出冷冷的語調說：「妳想幹嘛？」H妻則回應：「你開門，我們好好談。」

H少校妥協，本只答應讓H妻一人入內，但此時員警趕緊發聲說：「妳一個人進去，出事了怎麼辦？」接著轉向對著H少校表示：「她（H妻）已經報案了啦！小姐已經報案了，我們可以進去了嗎？」H少校這才說：「好！」

▲林佳璇長相甜妹，獲選莒光天地當家主播，卻介入已婚少校婚姻，吃上妨害家庭官司。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

接著，員警轉頭對著徵信業者及《毅傳媒》攝影記者表示：「給他們一點隱私！」而《毅傳媒》攝影記者則在員警的指示下，站在303號房走廊的公共空間外。之後，更在員警及當事人的要求下，離開飯店，在車上等候。

H妻心痛地痛罵：「我一開門進去，就看到女生的內衣、內褲掛在椅子上！這太過份了！我一定要提告！」尤其是一開始看到H少校一夫當關地擋在門口、不願開門的模樣，讓妻子內心直淌血。

最後，在警方的介入之下，警方將H少校、H妻與林佳璇都帶回派出所內，徹夜製作筆錄，H妻也對兩人提出妨害家庭的告訴。據了解，林佳璇在被捉姦後，在警局內仍嘴硬堅稱與H少校僅是朋友關係，隔天才透過律師答應要與H少校斷絕聯絡。 而H少校為了向妻子求饒，信誓旦旦地稱要回歸家庭，讓H妻一度心軟，但沒過幾天，H妻就接到通報，發現兩人又在北投的營區裡私下幽會，兩人更在車上待了長達2個多小時，氣得H妻大罵：「無恥！」並堅決要提告到底。

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